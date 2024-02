Preocupación por la conducta alimenticia de Rosina y llamado de atención de Gran Hermano

Esta actitud causó preocupación en Gran Hermano, que les advirtió lo que hacían. Pero Rosina continuó, y fue a través de Furia que le marcaron la cancha.

“Rosina, me llamaron al confesionario y me pidieron que por favor -exclusivamente- que no te comas más las pelotitas, que son tóxicas”, le dijo Furia.

Cata preguntó de qué pelotitas hablaban, y ella le contestó: “Eso nos enseñó Lucho, son caramelos". Pero, ante el llamado de atención se comprometió a dejar de hacerlo y así evitar una intoxicación.