Qué pasa con los nutrientes de los alimentos cuando se congelan

Lo que sí puede ocurrir es una modificación en la calidad sensorial: algunos productos pierden textura, sabor o jugosidad al descongelarse. Esto se nota especialmente en alimentos con mucha agua, que pueden quedar más blandos o acuosos. Esa diferencia no siempre está vinculada con una pérdida nutricional, sino con cambios físicos provocados por el hielo que se forma en su interior.

Algunas vitaminas más sensibles, como la vitamina C y ciertas vitaminas del grupo B, pueden reducirse en determinados procesos previos a la congelación, por ejemplo cuando las verduras se escaldan o blanquean antes de guardarlas. Aun así, en términos generales, la congelación es una técnica eficaz para conservar buena parte del valor nutricional.

En el caso de frutas y verduras congeladas de manera industrial poco después de la cosecha, el proceso puede ayudar a preservar sus propiedades durante más tiempo. La clave está en que el alimento llegue al freezer en buen estado y se conserve a una temperatura adecuada.

Cómo congelar alimentos de forma segura

Congelar no es simplemente poner comida en el freezer. Para que el método sea seguro y útil, conviene tener en cuenta el tipo de alimento, si está crudo o cocido, si es de origen animal o vegetal y cómo puede cambiar su textura al descongelarse.

Una recomendación básica es usar envases herméticos aptos para freezer o bolsas especiales para congelación. Esto ayuda a evitar quemaduras por frío, contaminación cruzada y pérdida de calidad. También es mejor fraccionar en porciones pequeñas: se congelan y descongelan con más facilidad, y permiten retirar solo lo necesario.

Otro hábito importante es etiquetar cada envase con la fecha de guardado. Aunque el freezer prolonga la vida útil de los alimentos, no conviene perder el control de cuánto tiempo llevan almacenados. Además, para descongelar de manera segura, lo ideal es pasar el alimento a la heladera con anticipación. Descongelar a temperatura ambiente o bajo agua caliente puede favorecer cambios indeseados y aumentar riesgos.

Qué alimentos se pueden congelar y cuáles conviene evitar

Muchos alimentos se adaptan bien al freezer. Las carnes y los pescados, crudos o cocidos, pueden congelarse si se guardan correctamente. También funcionan bien panes, tartas ya horneadas, masas de empanadas y distintas preparaciones listas para consumir más adelante.

Las frutas y verduras también pueden congelarse, aunque no todas responden igual. Algunas conservan bien su uso para cocciones, licuados o rellenos, pero pueden no quedar igual para consumir crudas. Las verduras con mucha agua, especialmente si se guardan crudas, suelen perder bastante textura al descongelarse.

Hay productos que no se recomiendan para el freezer. Los huevos con cáscara no deben congelarse. Tampoco suelen tener buen resultado los lácteos muy cremosos, las papas cocidas y las salsas emulsionadas, como la mayonesa, porque pueden separarse o cambiar de consistencia.

En síntesis, congelar es una herramienta práctica y segura para conservar alimentos, siempre que se haga con criterio. No destruye de manera significativa los nutrientes principales, aunque puede modificar textura y sabor. La diferencia está en elegir bien qué guardar, cómo envasarlo y cómo descongelarlo.