En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Trends

Qué pasa con los nutrientes de los alimentos cuando se congelan

Congelar ayuda a conservar comida por más tiempo, pero no todos los productos reaccionan igual. Qué nutrientes se mantienen, cuáles pueden reducirse y cómo usar bien el freezer.

Qué pasa con los nutrientes de los alimentos cuando se congelan. (Imagen ilustrativa)
Qué pasa con los nutrientes de los alimentos cuando se congelan. (Imagen ilustrativa)

El freezer es uno de los grandes aliados de la cocina cotidiana: permite organizar compras, guardar sobras, tener porciones listas y reducir el desperdicio de comida. Sin embargo, una duda aparece con frecuencia: ¿un alimento congelado conserva sus nutrientes o pierde valor nutricional con el paso de los días y las semanas?

Leé también Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 episodios que podés terminar en un solo día
Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 episodios que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

La respuesta general es tranquilizadora: congelar no implica, por sí mismo, una pérdida importante de nutrientes. El frío extremo funciona como un método de conservación que desacelera el deterioro de los alimentos y frena la multiplicación de microorganismos. Eso no significa que los elimine, sino que detiene o reduce su actividad mientras el alimento permanece congelado.

Durante la congelación, el agua presente en los alimentos forma cristales. Al quedar menos disponible, esa agua deja de ser útil para muchos microorganismos que la necesitan para desarrollarse. Por eso el alimento se mantiene estable por más tiempo, siempre que haya sido guardado de manera correcta y que no se rompa la cadena de frío.

¿Se pierden vitaminas, proteínas o minerales?

Los nutrientes más resistentes, como proteínas, minerales, fibras y carbohidratos, suelen mantenerse bien durante la congelación. En ese sentido, un alimento que pasó por el freezer no se vuelve automáticamente “menos nutritivo” que uno fresco.

Lo que sí puede ocurrir es una modificación en la calidad sensorial: algunos productos pierden textura, sabor o jugosidad al descongelarse. Esto se nota especialmente en alimentos con mucha agua, que pueden quedar más blandos o acuosos. Esa diferencia no siempre está vinculada con una pérdida nutricional, sino con cambios físicos provocados por el hielo que se forma en su interior.

Algunas vitaminas más sensibles, como la vitamina C y ciertas vitaminas del grupo B, pueden reducirse en determinados procesos previos a la congelación, por ejemplo cuando las verduras se escaldan o blanquean antes de guardarlas. Aun así, en términos generales, la congelación es una técnica eficaz para conservar buena parte del valor nutricional.

En el caso de frutas y verduras congeladas de manera industrial poco después de la cosecha, el proceso puede ayudar a preservar sus propiedades durante más tiempo. La clave está en que el alimento llegue al freezer en buen estado y se conserve a una temperatura adecuada.

Cómo congelar alimentos de forma segura

Congelar no es simplemente poner comida en el freezer. Para que el método sea seguro y útil, conviene tener en cuenta el tipo de alimento, si está crudo o cocido, si es de origen animal o vegetal y cómo puede cambiar su textura al descongelarse.

Una recomendación básica es usar envases herméticos aptos para freezer o bolsas especiales para congelación. Esto ayuda a evitar quemaduras por frío, contaminación cruzada y pérdida de calidad. También es mejor fraccionar en porciones pequeñas: se congelan y descongelan con más facilidad, y permiten retirar solo lo necesario.

Otro hábito importante es etiquetar cada envase con la fecha de guardado. Aunque el freezer prolonga la vida útil de los alimentos, no conviene perder el control de cuánto tiempo llevan almacenados. Además, para descongelar de manera segura, lo ideal es pasar el alimento a la heladera con anticipación. Descongelar a temperatura ambiente o bajo agua caliente puede favorecer cambios indeseados y aumentar riesgos.

Qué alimentos se pueden congelar y cuáles conviene evitar

Muchos alimentos se adaptan bien al freezer. Las carnes y los pescados, crudos o cocidos, pueden congelarse si se guardan correctamente. También funcionan bien panes, tartas ya horneadas, masas de empanadas y distintas preparaciones listas para consumir más adelante.

Las frutas y verduras también pueden congelarse, aunque no todas responden igual. Algunas conservan bien su uso para cocciones, licuados o rellenos, pero pueden no quedar igual para consumir crudas. Las verduras con mucha agua, especialmente si se guardan crudas, suelen perder bastante textura al descongelarse.

Hay productos que no se recomiendan para el freezer. Los huevos con cáscara no deben congelarse. Tampoco suelen tener buen resultado los lácteos muy cremosos, las papas cocidas y las salsas emulsionadas, como la mayonesa, porque pueden separarse o cambiar de consistencia.

En síntesis, congelar es una herramienta práctica y segura para conservar alimentos, siempre que se haga con criterio. No destruye de manera significativa los nutrientes principales, aunque puede modificar textura y sabor. La diferencia está en elegir bien qué guardar, cómo envasarlo y cómo descongelarlo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
La inesperada y dolorosa traición que recibió Tini Stoessel
Furor en Netflix: la nueva serie corta de apenas 6 capítulos que es ideal para maratonear
Ni vinagre ni bicarbonato: la manera más EFECTIVA de sacar el sarro de las canillas y el inodoro

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar