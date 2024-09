Revelaron cuánta plata va ganando Mar Tarrés con su curso para adelgazar luego de haber perdido 40 kilos

La usuarios de TikTok, Juli bariátrica, que adelgazó gracias a esa cirugía reveló que Mar lleva ganados más de 50 millones de pesos con este curso.

“Mencionó que tiene 15 mil personas inscritas, a 15 o 12 mil pesos por cada cupo, da 50 millones de pesos”, dijo entonces la usuaria denunció:” menciona una lista de profesionales pero no da nombres ni matrículas, no da absolutamente nada”.

“Ustedes explican como una persona que recién está aprendiendo hábitos saludables (…), alguien que todavía no llegó ni a su meta, no puede decir que no puedo hablar de su proceso sino que no puede enseñar”, agregó la usuaria que pidió que un médico le diga cómo puede ser que en 5 meses alguien adelgace tanto sin intervención quirúrgica.