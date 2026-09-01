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Revelaron con qué influencer salió Tini Stoessel y qué pasó entre ellos: ¿sus padres lo desaprobaban?

El romance desconocido de Tini Stoessel con un influencer que salió a la luz en medio del escándalo con su padre. Enterate.

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Revelaron con qué influencer salió Tini Stoessel y qué pasó entre ellos: ¿sus padres lo desaprobaban?

En medio del escándalo familiar que atraviesa Tini Stoessel, una vieja historia sentimental de la cantante volvió a aparecer en escena y sorprendió por el nombre del protagonista. Mientras todas las miradas están puestas en el conflicto que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, y en la auditoría sobre su patrimonio, se conoció un romance que hasta ahora había quedado prácticamente fuera del radar.

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Avengers Endgame: Bonus llega a los cines: cómo y cuándo comprar las entradas para la película. (Foto: Prensa)

La revelación estuvo a cargo de Pepe Ochoa, en LAM, América, quien contó detalles sobre el vínculo que Tini mantuvo con el influencer Santiago Maratea. Según explicó, la relación ocurrió después de la pandemia y tuvo una duración breve, aunque suficiente para que ambos compartieran un acercamiento que, con el paso del tiempo, quedó prácticamente en el olvido.

Fue como saliendo de la pandemia, justo en ese momento. Se encontraron, bueno, un tiempo y anduvieron. No trascendió más que un touch and go de unos meses”, contó Ochoa al reconstruir aquel episodio.

La historia, además, habría tenido un origen bastante más cercano de lo que podría imaginarse. Tini y Maratea tenían un punto de conexión en común: un grupo de amigos. La cantante había concurrido a un colegio de San Isidro y, de acuerdo con el relato del periodista, algunos de sus amigos varones también compartían vínculo con el influencer.

Había un amigo común, porque fue así: Tini fue a un colegio en San Isidro, los amigos de Tini varones compartían un grupo con Santi Maratea y anduvieron, y ahí se linkaron”, explicó.

De esta manera, el acercamiento entre ambos habría surgido de manera natural, a través de ese círculo social compartido. No se trató de una relación que haya tenido una gran exposición pública, sino de un vínculo que transcurrió mayormente lejos de las cámaras y que no llegó a consolidarse como una pareja formal conocida por el gran público.

El dato vuelve a tomar relevancia ahora por el particular momento que atraviesa la cantante. Tini quedó en el centro de una fuerte crisis familiar después de que trascendiera que solicitó una auditoría para conocer el manejo de su patrimonio, construido durante sus años de carrera artística.

Según las versiones que circulan en los medios, el análisis habría generado un fuerte cortocircuito con su padre, quien durante años estuvo involucrado en el manejo de su carrera. En medio de ese escenario, Alejandro Stoessel rompió parcialmente el silencio y le envió un mensaje a Moria Casán, quien lo leyó al aire.

Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño, esto que quede claro”, expresó el productor, al rechazar las acusaciones que comenzaron a circular.

Por su parte, Tini también quedó expuesta a una enorme cantidad de versiones sobre su vida personal, mientras intenta atravesar el conflicto familiar lejos de determinadas declaraciones públicas. En ese contexto, la aparición del nombre de Maratea sumó una pieza inesperada al pasado sentimental de la artista.

Lo que queda claro es que aquel vínculo tuvo lugar en un momento muy particular, después de la pandemia, duró algunos meses y habría quedado en el terreno de una relación breve. Una historia que, hasta ahora, no había ocupado demasiado espacio en la biografía mediática de Tini y que volvió a salir a la luz justo cuando su vida privada atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición.

En pocas palabras

  • Tini Stoessel: Se conoció un romance pasado con el influencer Santiago Maratea tras la pandemia.
  • Origen del vínculo: La relación surgió a través de un grupo de amigos en común.
  • Contexto actual: El dato reaparece en medio de una crisis familiar por la auditoría del patrimonio de la cantante.
Resumen generado por Thinkindot AI
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