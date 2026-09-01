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Bombazo en el mercado: Enzo Fernández deja Chelsea y se va al Manchester City en una venta récord

Enzo Fernández pasa de Chelsea a Manchester City por 145 millones de euros, la cifra más alta en la historia de la Premier.

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Bombazo en el mercado: Enzo Fernández deja Chelsea y se va al Manchester City en una venta récord

La Premier League es escenario de la transferencia más impactante del año en el fútbol europeo. Enzo Fernández deja las filas del Chelsea para convertirse en flamante refuerzo del Manchester City, en una operación que se concreta por una suma cercana a los 145 millones de euros. De esta manera, el mediocampista argentino de 25 años no compartirá plantel con Emiliano "Dibu" Martínez, quien se sumó como incorporación al conjunto londinense.

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Mientras se cerraban los últimos detalles entre los clubes, el volante de la Selección Argentina no estuvo a disposición del entrenador Xabi Alonso en los compromisos recientes frente a Luton Town por la Carabao Cup y ante Brighton por la liga inglesa. Con este traspaso, el jugador firmará un vínculo con los Citizens hasta 2032 y se transformará en la compra más cara en la historia del fútbol británico, compartiendo ese lugar de privilegio con Alexander Isak, por quien Liverpool desembolsó el mismo monto en 2025.

Por qué Enzo Fernández decidió irse del Chelsea

El cambio de aire para el mediocampista se da tras un 2026 convulsionado en su relación con la hinchada en Londres. Las tensiones comenzaron a principios de año cuando declaró que le gustaba "mucho Madrid", frase que en Chelsea fue interpretada como un gesto hacia el Real Madrid. La tirantez aumentó durante el Mundial 2026 por su festejo con el gesto del Topo Gigio luego de convertirle un golazo a Inglaterra en las semifinales.

El clima se volvió aún más tenso semanas atrás en medio de las negociaciones con el equipo de Mánchester: el volante fue abucheado por los simpatizantes durante un amistoso frente a la Real Sociedad, donde además le mostraron una bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal.

Así concluye una etapa de tres años y medio en Stamford Bridge, donde llegó a ser capitán y cosechó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025 tras vencer en la final al PSG. En el Manchester City se reencontrará con el entrenador Enzo Maresca, sumándose a un proyecto que busca suplir la ausencia de su gran figura, Rodri, y que ya había contratado al joven crack marroquí Ayyoub Bouaddi desde el Lille por 100 millones de euros.

Cuánto dinero movió Enzo Fernández en pases a lo largo de su carrera

Con este nuevo movimiento de mercado, el argentino ya acumula 284 millones de euros en transferencias a lo largo de su trayectoria profesional:

  • De Chelsea a Manchester City (2026): 145 millones de euros.

  • De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros.

  • De River a Benfica (2022): 18 millones de euros.

Además, su llegada al equipo ciudadano ubica a la operación entre las transferencias más elevadas de todos los tiempos a nivel global:

  • Neymar a PSG: 222M€.

  • Kylian Mbappé a PSG: 180M€.

  • Ousmane Dembélé a Barcelona: 148M€.

  • Enzo Fernández a Manchester City: 145M€.

  • Alexander Isak a Liverpool: 145M€.

  • Morgan Rogers a Chelsea: 138M€.

  • Elliot Anderson a Manchester City: 135M€.

  • Philippe Coutinho a Barcelona: 135M€.

  • João Félix a Atlético Madrid: 127M€.

  • Jude Bellingham a Real Madrid: 127M€.

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