Bombazo en el mercado: Enzo Fernández deja Chelsea y se va al Manchester City en una venta récord

Así concluye una etapa de tres años y medio en Stamford Bridge, donde llegó a ser capitán y cosechó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025 tras vencer en la final al PSG. En el Manchester City se reencontrará con el entrenador Enzo Maresca, sumándose a un proyecto que busca suplir la ausencia de su gran figura, Rodri, y que ya había contratado al joven crack marroquí Ayyoub Bouaddi desde el Lille por 100 millones de euros.

Cuánto dinero movió Enzo Fernández en pases a lo largo de su carrera

Con este nuevo movimiento de mercado, el argentino ya acumula 284 millones de euros en transferencias a lo largo de su trayectoria profesional:

De Chelsea a Manchester City (2026): 145 millones de euros.

De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros.

De River a Benfica (2022): 18 millones de euros.

Además, su llegada al equipo ciudadano ubica a la operación entre las transferencias más elevadas de todos los tiempos a nivel global: