Bombazo en el mercado: Enzo Fernández deja Chelsea y se va al Manchester City en una venta récord

Así concluye una etapa de tres años y medio en Stamford Bridge, donde llegó a ser capitán y cosechó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025 tras vencer en la final al PSG. En el Manchester City se reencontrará con el entrenador Enzo Maresca, sumándose a un proyecto que busca suplir la ausencia de su gran figura, Rodri, y que ya había contratado al joven crack marroquí Ayyoub Bouaddi desde el Lille por 100 millones de euros.
Cuánto dinero movió Enzo Fernández en pases a lo largo de su carrera
Con este nuevo movimiento de mercado, el argentino ya acumula 284 millones de euros en transferencias a lo largo de su trayectoria profesional:
-
De Chelsea a Manchester City (2026): 145 millones de euros.
-
De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros.
-
De River a Benfica (2022): 18 millones de euros.
Además, su llegada al equipo ciudadano ubica a la operación entre las transferencias más elevadas de todos los tiempos a nivel global:
-
Neymar a PSG: 222M€.
-
Kylian Mbappé a PSG: 180M€.
-
Ousmane Dembélé a Barcelona: 148M€.
-
Enzo Fernández a Manchester City: 145M€.
-
Alexander Isak a Liverpool: 145M€.
-
Morgan Rogers a Chelsea: 138M€.
-
Elliot Anderson a Manchester City: 135M€.
-
Philippe Coutinho a Barcelona: 135M€.
-
João Félix a Atlético Madrid: 127M€.
-
Jude Bellingham a Real Madrid: 127M€.