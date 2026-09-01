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El desgarrador video de Tini Stoessel hablando de su salud mental que cobró enorme resonancia

Un descargo que Tini Stoessel había hecho meses atrás se volvió a viralizar y ahora se resignifica a la luz del escándalo con su papá, Alejandro Stoessel.

1 sept 2026, 14:19
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El desgarrador video de Tini Stoessel que cobró enorme resonancia: Más empáticos

El desgarrador video de Tini Stoessel que cobró enorme resonancia: "Más empáticos"

El desgarrador video de Tini Stoessel que cobró enorme resonancia: Más empáticos

El desgarrador video de Tini Stoessel que cobró enorme resonancia: "Más empáticos"

El silencio de Tini Stoessel tras las fuertes repercusiones que generó la difusión de la auditoría que le hizo a su padre resulta cada vez más estremecedor. En las últimas horas se volvió a viralizar un video de la cantante haciendo un desgarrador descargo, que muchos usuarios resignifican a la luz de los nuevos hechos que tienen a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera como principales acusados.

De hecho, los posteos de la artista están plagados de comentarios sobre su conflicto familiar por el control de su patrimonio y su carrera profesional, sin que ella haya cerrado el espacio para que otros se expresen, lo que hizo que su antigua reflexión volviera a cobrar fuerza en estas horas.

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"Esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto o no. Y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad... Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo", había planteado la cantante en aquel momento.

Y agregó: "Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia. Lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general".

"Siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente de la vida del otro. De qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo, procesando a esa persona a puertas para adentro", había reflexionado la artista, y sumó: "Por favor, poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo".

Aquellas declaraciones las había hecho entre lágrimas tras la publicación del tema dedicado a reivindicar a su papá y en el que salpicó a Marcelo Tinelli: "Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos. Vamos aprendiendo, creciendo, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas. Ojalá que no se sientan solos; que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando", había expresado. Y cerró: "Es tan importante haber podido primero verbalizar las cosas, después darme cuenta que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago. Y frenar, tomarme mi tiempo escribir este álbum y compartirlo con ustedes se sintió muy liberador".

¿Qué dijo la mamá de Tini Stoessel del escándalo por el manejo de su fortuna?

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece) sobre el escándalo por el patrimonio de la artista y salió a defenderse de las acusaciones en su contra y en contra de Alejandro Stoessel: "Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", aseguró, y agregó que "amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos". Además, defendió firmemente a su exmarido, de quien Tini desconfía por el manejo de su patrimonio tras años de representarla: "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo", cerró.

     

 

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