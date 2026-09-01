Atención en Mi ANSES: importante cambio oficial y todo lo que hay que saber

Para dar de alta el servicio, los usuarios deben cumplir con los siguientes pasos desde la web o la app oficial:

Acceso: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Sección: dirigiéndose al menú de "Domicilio y Datos de Contacto".

Aceptación: confirmar los términos y condiciones del servicio legal de notificaciones.

Validación: informar y validar una dirección de correo electrónico personal donde se enviarán las alertas de cortesía.

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¿Cómo funcionan las notificaciones y los plazos legales en Mi ANSES?

Las comunicaciones oficiales se depositarán de forma automática en la bandeja digital "Mi Buzón", ubicada dentro de la interfaz del usuario. Cada documento incluirá la transcripción completa del acto, el número de expediente, el área emisora, el funcionario firmante y los plazos de recurso correspondientes.

Regla de validez legal: Toda notificación se considerará formalmente perfeccionada a las cero (0) horas del primer día hábil posterior a su puesta a disposición en la plataforma Mi ANSES.

Si bien el organismo podrá enviar un aviso por correo electrónico informando sobre un nuevo documento, la norma aclara que dicho mail tiene carácter de mera cortesía. Por lo tanto, la falta de recepción del correo no invalida la notificación legal depositada en la plataforma, la cual estará operativa las 24 horas del día.

En casos extraordinarios donde el sistema presente una inoperatividad o caída técnica por un lapso continuo de 8 horas o más, el perfeccionamiento del trámite se trasladará automáticamente al primer día hábil posterior a la rehabilitación del servicio.

¿Qué tipos de tramitaciones y actos se notificarán por la vía digital?

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social abarca la totalidad de las interacciones entre los ciudadanos y el organismo conducido por el Estado nacional:

Resoluciones y liquidaciones: cobros de haberes, reajustes de jubilaciones o aprobaciones de asignaciones.

Intimaciones y citaciones: requerimientos de documentación de respaldo o presentación de formularios.

Incompatibilidades: avisos sobre suspensión o suspensión preventiva de beneficios sociales.

Notificaciones retroactivas: aceptación opcional de actos administrativos dictados de forma previa a la alta del domicilio digital.

¿Cómo se organizará la implementación de las notificaciones de ANSES?

El despliegue del Domicilio Electrónico contemplará distintas fases operativas para abarcar tanto a titulares individuales como a apoderados legales: