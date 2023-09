Se filtró el último video de Silvina Luna antes de que se internara: el preocupante estado en el que estaba

Se trata de un podcast para FZU Contenidos, pero el material nunca se editó y no salió a la luz. Fue entonces, la última entrevista de la modelo antes de pasar tres meses internada y luego morir.

"Me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren", dice Silvina en un fragmento.

Embed

Se supo cuánto valían las fotos hot del perfil de Silvina Luna de Divas Play antes de morir

Tras la muerte de Silvina Luna, por los efectos secundarios que le generó la intervención que le realizó Aníbal Lotocki, que le inyectó metacrilato en la cola, se supo cuánto valían las imágenes hot que tenía la actriz en Divas Play.

Si bien el sitio decidió dejar de vender las fotos y videos de la actriz tras su muerte, antes de que esto sucediera, cada uno de ellos valía 15 dólares, un poco más de 10 mil pesos a cambio blue. Luna había comenzado a trabajar en su perfil en 2022.

Si bien Silvina transfirió todos sus bienes en vida a su hermano Ezequiel, para evitar que tuviera que lidiar con trámites y procesos complicados que solo le causarían más sufrimiento. No se saber que pasara con el dinero de esta cuenta.

Tras eliminar el perfil hot de la actriz, para evitar el morbo, es incierto si sus familiares podrán reclamar las ganancias generadas hasta que la cuenta fue cerrada.