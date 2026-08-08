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Netflix: Diego Peretti sorprende con esta película argentina que es la más vista de 2026

Esta película argentina con Diego Peretti llegó a Netflix este año y propone una historia fantástica ambientada en la Patagonia.

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Netflix: Diego Peretti sorprende con esta película argentina que es la más vista de 2026. (Foto: Archivo)

Netflix: Diego Peretti sorprende con esta película argentina que es la más vista de 2026. (Foto: Archivo)

Risa y la cabina del viento llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en una de esas películas argentinas que llaman la atención por una combinación poco habitual: un relato fantástico, una historia atravesada por el duelo, los paisajes de la Patagonia fueguina y un elenco encabezado por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu.

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La película dirigida por Juan Cabral tuvo además un recorrido destacado antes de desembarcar en la plataforma. La producción se consagró como Mejor Película y Mejor Dirección de la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata, uno de los principales antecedentes que acompañaron su llegada al streaming.

El largometraje se estrenó en las salas argentinas el 16 de abril y luego dio el salto a Netflix el 3 de junio. Durante su paso por los cines, convocó a casi 30.000 espectadores. Después, consiguió instalarse entre las producciones más vistas del catálogo de Netflix en Argentina durante 2026.

De qué trata Risa y la cabina del viento en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos".

Risa (Elenea Romero) intenta procesar la pérdida desde la mirada de una niña. La posibilidad de hablar con su padre adquiere para ella una dimensión íntima y extraordinaria. La cabina aparece como una respuesta a una necesidad emocional que permanece abierta.

La madre de la protagonista, Sara, interpretada por Cazzu, atraviesa el duelo desde una perspectiva diferente. Esa diferencia entre ambas permite que el largometraje explore las distintas maneras en que una familia puede enfrentarse a una ausencia.

En ese escenario también aparece Diego Peretti, quien interpreta a un personaje marcado por la derrota y por una condición cercana a la de un alma en pena. Su conexión con la pequeña se transforma en uno de los puntos importantes de la historia.

El reparto se completa con Joaquín Furriel, Antonio Garzón y Manuel da Silva, quienes forman parte de una propuesta que combina figuras reconocidas del cine y la televisión argentina con una historia de tono fantástico.

Un homenaje musical con canciones de Babasónicos

La música ocupa otro lugar destacado dentro de Risa y la cabina del viento. La película incluye seis canciones de Babasónicos.

La participación de la banda no aparece como un simple acompañamiento. Según el material de presentación de la película, los temas ayudan a marcar el ritmo de la narración y profundizan los estados de ánimo que atraviesan los personajes.

La relación entre Juan Cabral y Babasónicos también tiene un antecedente creativo. El director mantiene desde hace años un vínculo artístico con la banda, algo que se refleja en la incorporación de sus canciones a esta producción.

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu encabezan el elenco

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Antonio Garzón
  • Manuel da Silva

Por qué la película encontró su lugar en Netflix

El recorrido de Risa y la cabina del viento combina varios elementos que permiten entender su llegada al catálogo de Netflix.

Primero aparece el reconocimiento obtenido en el Festival de Mar del Plata. Después, su paso por las salas argentinas y los casi 30.000 espectadores que asistieron a verla. Finalmente, el estreno en streaming del 3 de junio.

La película también cuenta con una identidad visual muy definida. La Patagonia fueguina aporta una dimensión que va mucho más allá del escenario y se integra con el conflicto emocional.

A eso se suma la presencia de Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, además de la participación musical de Babasónicos.

Para quienes busquen durante el fin de semana una película argentina diferente, Risa y la cabina del viento ofrece una combinación de drama, fantasía y paisajes patagónicos, con un recorrido previo marcado por los premios y su llegada posterior al streaming.

Adelanto de Risa y la cabina del viento

En pocas palabras

  • Película argentina: Risa y la cabina del viento se destaca en Netflix con Diego Peretti.
  • Trama fantástica: La historia sigue a una niña que se comunica con los muertos a través de una cabina telefónica.
  • Reconocimientos: La producción fue Mejor Película y Dirección en el Festival de Mar del Plata.
Resumen generado por Thinkindot AI
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