Netflix: Diego Peretti sorprende con esta película argentina que es la más vista de 2026

Risa (Elenea Romero) intenta procesar la pérdida desde la mirada de una niña. La posibilidad de hablar con su padre adquiere para ella una dimensión íntima y extraordinaria. La cabina aparece como una respuesta a una necesidad emocional que permanece abierta.

La madre de la protagonista, Sara, interpretada por Cazzu, atraviesa el duelo desde una perspectiva diferente. Esa diferencia entre ambas permite que el largometraje explore las distintas maneras en que una familia puede enfrentarse a una ausencia.

En ese escenario también aparece Diego Peretti, quien interpreta a un personaje marcado por la derrota y por una condición cercana a la de un alma en pena. Su conexión con la pequeña se transforma en uno de los puntos importantes de la historia.

El reparto se completa con Joaquín Furriel, Antonio Garzón y Manuel da Silva, quienes forman parte de una propuesta que combina figuras reconocidas del cine y la televisión argentina con una historia de tono fantástico.

Un homenaje musical con canciones de Babasónicos

La música ocupa otro lugar destacado dentro de Risa y la cabina del viento. La película incluye seis canciones de Babasónicos.

La participación de la banda no aparece como un simple acompañamiento. Según el material de presentación de la película, los temas ayudan a marcar el ritmo de la narración y profundizan los estados de ánimo que atraviesan los personajes.

La relación entre Juan Cabral y Babasónicos también tiene un antecedente creativo. El director mantiene desde hace años un vínculo artístico con la banda, algo que se refleja en la incorporación de sus canciones a esta producción.

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu encabezan el elenco

Elena Romero

Diego Peretti

Cazzu

Joaquín Furriel

Antonio Garzón

Manuel da Silva

Por qué la película encontró su lugar en Netflix

El recorrido de Risa y la cabina del viento combina varios elementos que permiten entender su llegada al catálogo de Netflix.

Primero aparece el reconocimiento obtenido en el Festival de Mar del Plata. Después, su paso por las salas argentinas y los casi 30.000 espectadores que asistieron a verla. Finalmente, el estreno en streaming del 3 de junio.

La película también cuenta con una identidad visual muy definida. La Patagonia fueguina aporta una dimensión que va mucho más allá del escenario y se integra con el conflicto emocional.

A eso se suma la presencia de Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, además de la participación musical de Babasónicos.

Para quienes busquen durante el fin de semana una película argentina diferente, Risa y la cabina del viento ofrece una combinación de drama, fantasía y paisajes patagónicos, con un recorrido previo marcado por los premios y su llegada posterior al streaming.

Adelanto de Risa y la cabina del viento