En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío Matemático: ¿Podes resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.Este Desafío Matemático exige mirar bien paréntesis, multiplicaciones y divisiones para obtener el resultado correcto.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (4 + 6)² - 7 × 6 + 33

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos dan con el resultado correcto
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 6 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 6 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 6 = 42

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con potencias desafía tu razonamiento

La expresión queda así: 100 - 42 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 42 = 58 |

58 + 33 = (?)

Resultado final: 91

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar el orden correcto antes de responder.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos
Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?
El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar