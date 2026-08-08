Desafío Matemático: ¿Podes resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 6 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 6 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 100 - 42 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 42 = 58 |

58 + 33 = (?)

Resultado final: 91

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar el orden correcto antes de responder.