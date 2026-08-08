Desafío Matemático: ¿Podes resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (4 + 6)² - 7 × 6 + 33
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.Este Desafío Matemático exige mirar bien paréntesis, multiplicaciones y divisiones para obtener el resultado correcto.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (4 + 6)² - 7 × 6 + 33
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 6 = 10
La expresión queda así: 10² - 7 × 6 + 33
Luego se calcula la potencia.
10² = 100
La expresión queda así: 100 - 7 × 6 + 33
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 6 = 42
La expresión queda así: 100 - 42 + 33
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
100 - 42 = 58 |
58 + 33 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar el orden correcto antes de responder.