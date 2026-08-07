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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie coreana romántica y es el K-drama del año

Esta serie coreana llegó a Netflix con comedia, suspenso y un romance inesperado que pondrá a prueba la confianza entre sus protagonistas.

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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie coreana romántica y es el K-drama del año. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie coreana romántica y es el K-drama del año. (Foto: Archivo)

El nuevo K-drama que llegó a Netflix promete combinar romance, misterio y suspenso criminal en una historia donde nada será lo que parece. La serie coreana Acaramelados seguirá a una fiscal que perderá la memoria después de un atentado y a un exboxeador que tomará una decisión inesperada para mantenerla con vida.

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La producción, respaldada por Studio S y dirigida por Kim Jang-han, contará con 12 episodios y tendrá como protagonistas a Jung Hae-in y Ha Young. La serie se estrenó globalmente el 7 de agosto de 2026, con capítulos que llegarán de manera semanal a la plataforma.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".

De qué trata Acaramelados, la serie coreana en Netflix

La historia comenzará con Go Eun-sae, una fiscal especializada en casos de corrupción que quedará atrapada en una situación que cambiará por completo su vida.

La protagonista sufrirá un atentado relacionado con la mafia local. Después del hecho, despertará en una clínica rural sin recordar quién es ni cuál fue su vida antes del accidente.

La pérdida de memoria será el punto de partida de una trama en la que la protagonista deberá reconstruir su pasado mientras intenta descubrir quién quiso acabar con ella.

En medio de esa confusión aparecerá Jang Tae-ha, un exboxeador con un pasado complicado. El hombre asegurará ser su pareja sentimental, aunque la realidad será mucho más compleja.

Tae-ha tomará esa identidad para proteger a Eun-sae de los sicarios que todavía la estarán buscando. La mentira tendrá, por lo tanto, una razón aparentemente noble, aunque también abrirá una serie de interrogantes.

Jung Hae-in y Ha Young encabezan el elenco principal

El reparto estará encabezado por Jung Hae-in, quien interpretará a Jang Tae-ha, y Ha Young, en el papel de Go Eun-sae.

Jung Hae-in dará vida a un exboxeador marcado por un pasado turbulento. Su personaje combinará fortaleza física con una faceta mucho más sensible, especialmente en su relación con Eun-sae.

Ha Young interpretará a Go Eun-sae, una fiscal anticorrupción inteligente y decidida que tendrá que enfrentarse a una situación completamente desconocida después de perder la memoria.

Heo Sung-tae interpretará a Baek Sang-gil, el principal antagonista y líder del crimen organizado que representará una amenaza constante para la protagonista.

Una serie pensada para los fanáticos de los K-dramas

La producción está dirigida por Kim Jang-han y escrita por Mo Ji-hye. Studio S estará detrás del proyecto. La estructura de 12 episodios permitirá desarrollar tanto el misterio como la relación entre los personajes principales.

El formato también favorecerá la conversación alrededor de cada capítulo, especialmente porque los episodios llegarán de manera semanal.

La serie planteará así dos preguntas diferentes: quién intentó matar a la fiscal y qué ocurrió realmente entre ella y Tae-ha antes de que perdiera sus recuerdos. Las respuestas serán parte del recorrido de la temporada.

Cuándo se estrena Acaramelados en Netflix

Acaramelados llegó a Netflix a partir del 7 de agosto de 2026. La producción tendrá un total de 12 episodios, con disponibilidad global, de acuerdo con la información proporcionada sobre el lanzamiento.

El estreno colocará nuevamente a un K-drama romántico dentro de la oferta de producciones coreanas de la plataforma.

La combinación de una protagonista con amnesia, un exboxeador que oculta sus verdaderas intenciones, una amenaza criminal y un pueblo dedicado a un dulce tradicional será el principal atractivo de esta nueva apuesta.

La gran incógnita estará en saber qué ocurrirá cuando Eun-sae consiga recuperar por completo sus recuerdos y descubra quién es realmente el hombre que decidió hacerse pasar por su pareja.

Tráiler oficial de Acaramelados en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno: La serie coreana Acaramelados llegó a Netflix con una trama de suspenso, romance y crimen.
  • Trama: Una fiscal pierde la memoria tras un atentado y un exboxeador afirma ser su novio para protegerla.
  • Producción: El nuevo K-drama cuenta con 12 episodios, protagonizados por Jung Hae-in y Ha Young, y se estrenó el 7 de agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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