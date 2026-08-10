Luto en Hollywood: murió Ben Jones a los 84 años, uno de los protagonista de una serie que marcó a generaciones

Ben Jones nació el 30 de agosto de 1941 en Carolina del Norte y alcanzó la popularidad internacional gracias a Cooter Davenport, el simpático mecánico de Los Dukes de Hazzard. El personaje apareció desde 1979 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores de la serie.

La ficción, ambientada en el condado ficticio de Hazzard, tuvo un enorme impacto durante su emisión y convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas en todo el mundo. Jones permaneció ligado a la producción y también participó en distintos reencuentros relacionados con la serie.

Pero su carrera no quedó limitada a la actuación. El intérprete también tuvo una extensa trayectoria vinculada a la política estadounidense. En 1988 fue elegido congresista por el Cuarto Distrito de Georgia, cargo que logró renovar en 1990. Permaneció en la Cámara de Representantes hasta 1994, cuando perdió las elecciones frente a Newt Gingrich.

Además de Los Dukes de Hazzard, Jones participó en producciones como Dallas y Smokey and the Bandit, entre otros trabajos que completaron una carrera desarrollada entre Hollywood y la política.

La noticia de su muerte generó rápidamente reacciones entre quienes compartieron elenco con él. Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke en la serie, fue uno de los primeros en despedirlo públicamente.

“Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su elenco. Ben Jones era un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en la industria del entretenimiento”, expresó Wopat.

El actor también recurrió a uno de los vínculos más queridos de la ficción para despedir a su antiguo compañero: “Denver Pyle le decía con frecuencia a Ben, ‘¡yo no soy tu tío Jesse!’, pero siento que hoy hemos perdido a un primo de Duke”.

Con su muerte, la televisión estadounidense pierde a uno de los intérpretes que ayudaron a convertir a Los Dukes de Hazzard en una ficción inolvidable, mientras sus seguidores vuelven a recordar al entrañable Cooter Davenport y a una serie que marcó a toda una generación.