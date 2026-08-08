Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos dan con el resultado correcto

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 18 × 5 + 9 + 19 - (20 + 13) + 22.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 18 × 5 + 9 + 19 - (20 + 13) + 22.
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
20 + 13 = 33
La expresión queda así: 18 × 5 + 9 + 19 - 33 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 5 = 90
La expresión queda así: 90 + 9 + 19 - 33 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
90 + 9 = 99 |
99 + 19 = 118 |
118 - 33 = 85 |
85 + 22 = (?)
El error común en este tipo de juego es resolver la cuenta de corrido, como si todo tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar PEMDAS ordena el camino y evita saltos apresurados. Además de entretener, este problema sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental de una manera simple y lúdica.