Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos dan con el resultado correcto

20 + 13 = 33

La expresión queda así: 18 × 5 + 9 + 19 - 33 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 5 = 90

La expresión queda así: 90 + 9 + 19 - 33 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

90 + 9 = 99 |

99 + 19 = 118 |

118 - 33 = 85 |

85 + 22 = (?)

Resultado final: 107

El error común en este tipo de juego es resolver la cuenta de corrido, como si todo tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar PEMDAS ordena el camino y evita saltos apresurados. Además de entretener, este problema sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental de una manera simple y lúdica.