Terremoto en Colombia: los videos de los derrumbes de edificios y escenas de pánico

Las réplicas que se produjeron posteriormente agravaron el panorama y provocaron nuevos derrumbes en algunas zonas.

Las imágenes del momento en que colapsaron varias construcciones

Uno de los registros que más impacto generó fue una filmación aérea de Cali tomada durante el terremoto. En las imágenes se observa cómo varias construcciones colapsan prácticamente al mismo tiempo y generan enormes nubes de polvo.

Otros videos muestran el momento de mayor tensión en las calles, con personas que intentan alejarse de las estructuras mientras se producen nuevos desprendimientos.

Ante la magnitud de los daños, bomberos y equipos de rescate trabajan en la búsqueda de personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades y los organismos de emergencia mantienen los operativos mientras continúan evaluando los daños y actualizando el número de víctimas. Debido a la magnitud de los derrumbes registrados, se espera que la cifra de muertos pueda aumentar.