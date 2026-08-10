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Terremoto en Colombia: los videos de los derrumbes de edificios y escenas de pánico

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió distintas regiones del país y dejó al menos 22 muertos. Las imágenes registraron el momento en que varias construcciones colapsaron y la desesperación de quienes intentaban ponerse a salvo.

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Terremoto en Colombia: videos muestran derrumbes

Terremoto en Colombia: videos muestran derrumbes, edificios destruidos y escenas de pánico
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Videos que comenzaron a circular en redes sociales permiten dimensionar la magnitud del desastre. En las imágenes se observan grandes estructuras que se desploman, vehículos aplastados por los escombros y personas que corren desesperadas mientras caen partes de edificios y mampostería.

El terremoto se sintió en gran parte de Colombia

El epicentro del sismo se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento se sintió en prácticamente todo el país y afectó especialmente a ciudades como Cali, Manizales y Pereira.

Según los datos informados hasta el momento, 18 personas murieron en Pereira y otras dos en Manizales, mientras que también se registraron heridos en distintas regiones, algunos de ellos de gravedad.

Las réplicas que se produjeron posteriormente agravaron el panorama y provocaron nuevos derrumbes en algunas zonas.

Las imágenes del momento en que colapsaron varias construcciones

Uno de los registros que más impacto generó fue una filmación aérea de Cali tomada durante el terremoto. En las imágenes se observa cómo varias construcciones colapsan prácticamente al mismo tiempo y generan enormes nubes de polvo.

Otros videos muestran el momento de mayor tensión en las calles, con personas que intentan alejarse de las estructuras mientras se producen nuevos desprendimientos.

Ante la magnitud de los daños, bomberos y equipos de rescate trabajan en la búsqueda de personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades y los organismos de emergencia mantienen los operativos mientras continúan evaluando los daños y actualizando el número de víctimas. Debido a la magnitud de los derrumbes registrados, se espera que la cifra de muertos pueda aumentar.

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