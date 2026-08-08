José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

José Coronado vuelve a uno de sus territorios favoritos en Netflix

La nueva ficción volverá a colocar a José Coronado en una historia relacionada con el suspenso, el crimen y los personajes enfrentados a situaciones moralmente complejas.

El actor ya había conseguido una importante presencia dentro del catálogo de Netflix gracias a diferentes producciones. Una de ellas fue Entrevías, donde interpretó a Tirso Abantos, un veterano de guerra que decidió enfrentarse a los traficantes que amenazaban a su nieta y a su barrio.

Coronado también apareció en El inocente, la miniserie basada en una novela de Harlan Coben y protagonizada por Mario Casas, Alexandra Jiménez y Aura Garrido.

A estos trabajos se sumó Legado, estrenada en 2025. En esta producción interpretó a un poderoso magnate de los medios que, después de sufrir una grave enfermedad, descubrió que sus hijos habían puesto en peligro el imperio familiar.

Cuándo se estrena El problema final en Netflix

Netflix ya fijó oficialmente el estreno de la miniserie. El problema final llegará el 25 de septiembre de 2026 y estará compuesta por cuatro episodios.

El atractivo de la producción estará en la combinación de varios elementos. Por un lado, la presencia de Arturo Pérez-Reverte como autor de la novela original. Por otro, el regreso de José Coronado a una historia de suspense. Y, finalmente, una trama que recuperará las reglas del misterio clásico.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix