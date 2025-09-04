En vivo Radio La Red
Tarta de coco y dulce de leche casera: una receta clásica que nunca falla

La tarta de coco y dulce de leche es un clásico de la pastelería argentina que combina lo mejor de dos ingredientes icónicos. Con una base simple, un relleno cremoso y una cobertura dorada, se convierte en un postre ideal para compartir en familia o con amigos.

Entre los postres más queridos de la pastelería casera argentina, la tarta de coco y dulce de leche ocupa un lugar especial. Su éxito radica en la combinación de sabores: la dulzura del dulce de leche se equilibra con el coco rallado, que aporta una textura única y un aroma inconfundible.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto en cocina para lograr una versión deliciosa en casa. Con ingredientes básicos y algunos pasos sencillos, cualquiera puede preparar esta receta y disfrutarla en cualquier ocasión, ya sea como postre, merienda o acompañando un buen mate.

Ingredientes necesarios

Para la masa:

  • 200 g de harina 0000.

  • 100 g de manteca.

  • 80 g de azúcar.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno y la cobertura:

  • 400 g de dulce de leche repostero.

  • 150 g de coco rallado.

  • 150 g de azúcar.

  • 2 huevos.

Paso a paso de la receta

  • Preparar la masa: en un bowl, batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Agregar la harina de a poco y formar una masa suave. Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos.

  • Estirar y hornear la base: una vez fría, estirar la masa y forrar con ella un molde enmantecado y enharinado. Pinchar la superficie con un tenedor y hornear a 180 °C durante 10 minutos.

  • Rellenar con dulce de leche: cubrir la base ya precocida con el dulce de leche repostero, distribuyéndolo de manera pareja.

  • Preparar la cobertura de coco: mezclar en un bowl el coco rallado, el azúcar y los huevos hasta formar una pasta húmeda.

  • Cubrir y hornear: volcar la mezcla de coco sobre el dulce de leche, extendiéndola bien. Llevar al horno nuevamente, a 180 °C, durante unos 25 minutos o hasta que la superficie se vea dorada.

  • Enfriar y servir: dejar reposar a temperatura ambiente antes de desmoldar y cortar.

Consejos para un mejor resultado

  • Para un sabor más intenso, se puede tostar levemente el coco rallado antes de incorporarlo a la mezcla.

  • El dulce de leche repostero es clave, ya que tiene mayor firmeza que el clásico de mesa y evita que la tarta se desarme.

  • Se recomienda usar un molde desmontable para facilitar el desmolde sin dañar la cobertura.

Un clásico que nunca pasa de moda

La tarta de coco y dulce de leche es un postre que se transmite de generación en generación. Sencilla, económica y rendidora, tiene la virtud de conquistar tanto a los fanáticos del dulce de leche como a quienes disfrutan de preparaciones con coco.

En reuniones familiares, cumpleaños o simplemente como un mimo de la tarde, esta receta casera se convierte en una opción que todos celebran. Lo casero, una vez más, demuestra que no hace falta salir a comprar algo elaborado para disfrutar de un postre inolvidable.

Con pocos pasos y resultados garantizados, esta tarta merece un lugar especial en cualquier recetario hogareño.

