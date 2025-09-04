Tarta de coco y dulce de leche casera: una receta clásica que nunca falla

Para el relleno y la cobertura:
Paso a paso de la receta
Preparar la masa: en un bowl, batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Agregar la harina de a poco y formar una masa suave. Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos.
Estirar y hornear la base: una vez fría, estirar la masa y forrar con ella un molde enmantecado y enharinado. Pinchar la superficie con un tenedor y hornear a 180 °C durante 10 minutos.
Rellenar con dulce de leche: cubrir la base ya precocida con el dulce de leche repostero, distribuyéndolo de manera pareja.
Preparar la cobertura de coco: mezclar en un bowl el coco rallado, el azúcar y los huevos hasta formar una pasta húmeda.
Cubrir y hornear: volcar la mezcla de coco sobre el dulce de leche, extendiéndola bien. Llevar al horno nuevamente, a 180 °C, durante unos 25 minutos o hasta que la superficie se vea dorada.
Enfriar y servir: dejar reposar a temperatura ambiente antes de desmoldar y cortar.
Consejos para un mejor resultado
Para un sabor más intenso, se puede tostar levemente el coco rallado antes de incorporarlo a la mezcla.
El dulce de leche repostero es clave, ya que tiene mayor firmeza que el clásico de mesa y evita que la tarta se desarme.
Se recomienda usar un molde desmontable para facilitar el desmolde sin dañar la cobertura.
Un clásico que nunca pasa de moda
La tarta de coco y dulce de leche es un postre que se transmite de generación en generación. Sencilla, económica y rendidora, tiene la virtud de conquistar tanto a los fanáticos del dulce de leche como a quienes disfrutan de preparaciones con coco.
En reuniones familiares, cumpleaños o simplemente como un mimo de la tarde, esta receta casera se convierte en una opción que todos celebran. Lo casero, una vez más, demuestra que no hace falta salir a comprar algo elaborado para disfrutar de un postre inolvidable.
Con pocos pasos y resultados garantizados, esta tarta merece un lugar especial en cualquier recetario hogareño.