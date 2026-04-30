Guiso de lentejas: la receta casera ideal para los días fríos de otoño, con un sabor perfecto

El primer paso fundamental es remojar las lentejas en agua por al menos 6 horas. Esto permite que queden más tiernas, mejora la cocción y facilita su digestión. Antes de utilizarlas, es importante enjuagarlas bien y descartar el agua de remojo.

2. Preparación de la base de sabor

En una olla bien caliente a fuego fuerte, colocar la panceta en tiras y el chorizo de cerdo (previamente pinchado). No hace falta agregar aceite: la grasa natural de la panceta será suficiente para dorar y aportar sabor. Una vez dorados, retirar el chorizo para cortarlo luego.

3. Sellado de la carne y vegetales

En la misma olla, incorporar la carne vacuna en cubos y sellarla hasta que tome buen color. Luego sumar la cebolla picada, el morrón y la zanahoria en rodajas finas. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.

4. Primer hervor y condimentos

Agregar la salsa de tomate y media taza de agua. Tapar y cocinar a fuego medio durante 30 minutos, permitiendo que los sabores se integren y la carne se ablande. Luego incorporar la sal, el ajo en polvo, el pimentón, el laurel y la pimienta.

5. Cocción de las lentejas

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Sumar las lentejas ya escurridas, el chorizo colorado en trozos y el chorizo de cerdo cortado en rodajas. Añadir el caldo de vegetales caliente y mezclar bien. Cocinar con la tapa semiabierta a fuego bajo durante 20 minutos, hasta que el guiso comience a espesar.

6. El toque final con las papas

Incorporar las papas cortadas en cubos parejos y continuar la cocción por unos 20 minutos más, o hasta que estén tiernas. Si el guiso pierde demasiado líquido, se puede agregar un poco más de caldo.

Una vez listas las papas, el guiso de lentejas estará en su punto justo, con una textura espesa y un aroma intenso. Servido bien caliente, se convierte en un plato ideal para los días otoñales, capaz de combinar tradición y sabor en cada cucharada.