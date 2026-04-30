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Guiso de lentejas: la receta casera ideal para los días fríos de otoño, con un sabor perfecto

Un plato clásico, rendidor y lleno de sabor que gana protagonismo cuando bajan las temperaturas.

Guiso de lentejas: un plato clásico

Guiso de lentejas: un plato clásico, rendidor y lleno de sabor que gana protagonismo cuando bajan las temperaturas.

Una opción irresistible y reconfortante para los días frescos de otoñoes el clásico guiso de lentejas. Este plato, muy presente en las mesas argentinas cuando baja la temperatura, combina sabor, textura y valor nutritivo en una preparación rendidora y fácil de adaptar. Esta receta casera no solo es deliciosa, sino que reúne pequeños secretos que marcan la diferencia en el resultado final.

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Ingredientes necesarios

Para preparar este clásico, según el canal de YouTube "La rusa cocina", se necesitan los siguientes ingredientes:

  • Lentejas: 1 taza (aproximadamente 200 gramos).
  • Carnes y embutidos: 1 chorizo de cerdo, 60 gramos de panceta (común o ahumada), 60 gramos de chorizo colorado y carne de vaca (como roast beef, nalga o bola de lomo) cortada en cubos.
  • Vegetales: 2 cebollas medianas (o una grande), medio morrón rojo, 1 zanahoria grande y papas.
  • Para la salsa y cocción: 1 taza de salsa de tomate, medio litro de agua y 900 mililitros de caldo de vegetales (casero o en cubito).
  • Condimentos: 1 cucharadita de sal, 1 de ajo en polvo, 1 de pimentón dulce, hojas de laurel y pimienta negra a gusto.

Preparación paso a paso, cómo hacer el guiso de lentejas

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1. El secreto del remojo

El primer paso fundamental es remojar las lentejas en agua por al menos 6 horas. Esto permite que queden más tiernas, mejora la cocción y facilita su digestión. Antes de utilizarlas, es importante enjuagarlas bien y descartar el agua de remojo.

2. Preparación de la base de sabor

En una olla bien caliente a fuego fuerte, colocar la panceta en tiras y el chorizo de cerdo (previamente pinchado). No hace falta agregar aceite: la grasa natural de la panceta será suficiente para dorar y aportar sabor. Una vez dorados, retirar el chorizo para cortarlo luego.

3. Sellado de la carne y vegetales

En la misma olla, incorporar la carne vacuna en cubos y sellarla hasta que tome buen color. Luego sumar la cebolla picada, el morrón y la zanahoria en rodajas finas. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.

4. Primer hervor y condimentos

Agregar la salsa de tomate y media taza de agua. Tapar y cocinar a fuego medio durante 30 minutos, permitiendo que los sabores se integren y la carne se ablande. Luego incorporar la sal, el ajo en polvo, el pimentón, el laurel y la pimienta.

5. Cocción de las lentejas

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Sumar las lentejas ya escurridas, el chorizo colorado en trozos y el chorizo de cerdo cortado en rodajas. Añadir el caldo de vegetales caliente y mezclar bien. Cocinar con la tapa semiabierta a fuego bajo durante 20 minutos, hasta que el guiso comience a espesar.

6. El toque final con las papas

Incorporar las papas cortadas en cubos parejos y continuar la cocción por unos 20 minutos más, o hasta que estén tiernas. Si el guiso pierde demasiado líquido, se puede agregar un poco más de caldo.

Una vez listas las papas, el guiso de lentejas estará en su punto justo, con una textura espesa y un aroma intenso. Servido bien caliente, se convierte en un plato ideal para los días otoñales, capaz de combinar tradición y sabor en cada cucharada.

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