Fainá de queso casera: receta exquisita en simples pasos y lista en 25 minutos

La fainá de queso casera es una preparación simple, rápida y económica, ideal para acompañar desde una pizza hasta el mate en una merienda.
Una preparación simple y económica que se puede hacer en casa con pocos ingredientes.
Preparación casera de fainá de queso, una receta simple, económica y lista en pocos minutos.
La fainá de queso casera es una preparación simple, rápida y económica, ideal para acompañar desde una pizza hasta el mate en una merienda.
Se trata de una receta compartida en YouTube por el canal La Vikinga Cocina, que no requiere técnicas complejas y que se destaca por su textura suave, esponjosa y su sabor intenso a queso, elaborada con ingredientes básicos.
Ingredientes:
Para preparar la fainá de queso casera se necesitan 12 cucharadas de harina, 12 cucharadas de queso rallado, ½ cucharadita de sal, 1 y ½ cucharadita de polvo de hornear, 3 huevos, 6 cucharadas de aceite y ½ litro de leche.
Precalentado de la asadera: colocar un poco de aceite en una asadera y llevarla al horno para precalentarla. El aceite debe estar bien caliente al momento de incorporar la mezcla.
Mezcla de ingredientes secos: en un bowl, mezclar la harina, el queso rallado, la sal y el polvo de hornear hasta integrar completamente.
Incorporación de los ingredientes líquidos: agregar los huevos y el aceite a la mezcla de secos.
Integración final:
Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla hasta lograr una preparación homogénea. Es normal que queden pequeños grumos por el queso rallado.
Cocción: retirar la asadera caliente del horno y volcar la preparación con cuidado. Cocinar en horno medio a fuerte durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.
Desmolde: sacar del horno y desmoldar en caliente para conservar mejor la textura y facilitar el corte.