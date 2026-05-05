Fainá de queso casera: receta exquisita en simples pasos y lista en 25 minutos

Preparación paso a paso de la fainá de queso

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Precalentado de la asadera: colocar un poco de aceite en una asadera y llevarla al horno para precalentarla. El aceite debe estar bien caliente al momento de incorporar la mezcla.

Mezcla de ingredientes secos: en un bowl, mezclar la harina, el queso rallado, la sal y el polvo de hornear hasta integrar completamente.

Incorporación de los ingredientes líquidos: agregar los huevos y el aceite a la mezcla de secos.

Integración final:

Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla hasta lograr una preparación homogénea. Es normal que queden pequeños grumos por el queso rallado.

Cocción: retirar la asadera caliente del horno y volcar la preparación con cuidado. Cocinar en horno medio a fuerte durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

Desmolde: sacar del horno y desmoldar en caliente para conservar mejor la textura y facilitar el corte.