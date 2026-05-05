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Fainá de queso casera: receta exquisita en simples pasos y lista en 25 minutos

Una preparación simple y económica que se puede hacer en casa con pocos ingredientes.

Preparación casera de fainá de queso

Preparación casera de fainá de queso, una receta simple, económica y lista en pocos minutos.

La fainá de queso casera es una preparación simple, rápida y económica, ideal para acompañar desde una pizza hasta el mate en una merienda.

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Se trata de una receta compartida en YouTube por el canal La Vikinga Cocina, que no requiere técnicas complejas y que se destaca por su textura suave, esponjosa y su sabor intenso a queso, elaborada con ingredientes básicos.

Ingredientes:

Para preparar la fainá de queso casera se necesitan 12 cucharadas de harina, 12 cucharadas de queso rallado, ½ cucharadita de sal, 1 y ½ cucharadita de polvo de hornear, 3 huevos, 6 cucharadas de aceite y ½ litro de leche.

Preparación paso a paso de la fainá de queso

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Precalentado de la asadera: colocar un poco de aceite en una asadera y llevarla al horno para precalentarla. El aceite debe estar bien caliente al momento de incorporar la mezcla.

Mezcla de ingredientes secos: en un bowl, mezclar la harina, el queso rallado, la sal y el polvo de hornear hasta integrar completamente.

Incorporación de los ingredientes líquidos: agregar los huevos y el aceite a la mezcla de secos.

Integración final:

Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla hasta lograr una preparación homogénea. Es normal que queden pequeños grumos por el queso rallado.

Cocción: retirar la asadera caliente del horno y volcar la preparación con cuidado. Cocinar en horno medio a fuerte durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

Desmolde: sacar del horno y desmoldar en caliente para conservar mejor la textura y facilitar el corte.

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