“Chicas, basta”, dijo Flor intentando esquivar el tema. Pero lejos de calmar las aguas, los presentes insistieron: “Estás nerviosa, Flor”. A lo que ella respondió, entre risas tensas: “ No, yo no me pongo nerviosa”, aunque su lenguaje corporal decía todo lo contrario.

Muchos seguidores del programa sostienen que el vínculo entre ambos se generó más después del programa, cuando comenzaron a coincidir en eventos, entrevistas y salidas compartidas.