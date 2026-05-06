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Truco viral: por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño y para qué sirve

Dejar un vaso con vinagre en el baño se volvió tendencia por sus efectos contra los olores, la humedad y el sarro. Cómo aplicar este truco viral.

Truco viral: por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño y para qué sirve. (Foto: Archivo)

Truco viral: por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño y para qué sirve. (Foto: Archivo)

Dejar un vaso con vinagre en el baño parece un truco demasiado simple para funcionar. Sin embargo, cada vez más personas comenzaron a incorporarlo en sus rutinas de limpieza por una razón concreta: ayuda a combatir algunos de los problemas más habituales de este ambiente del hogar sin necesidad de gastar dinero en productos costosos.

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El método se popularizó en redes sociales y foros de limpieza doméstica. Aunque para muchos puede sonar extraño, quienes lo probaron aseguran que notaron cambios en pocas horas. El baño suele concentrar humedad, malos olores y acumulación de sarro. En especial cuando hay poca ventilación o el espacio es reducido.

El vinagre blanco, conocido desde hace años por sus propiedades de limpieza, volvió a posicionarse como uno de los aliados más eficaces para mantener el hogar limpio. Su composición ácida permite actuar sobre bacterias, restos minerales y olores persistentes.

Además, tiene otra ventaja clave: es económico, fácil de conseguir y no requiere instalaciones ni reformas para aplicarlo.

vaso con vinagre en el baño 2

Por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño

El truco consiste simplemente en llenar un vaso o recipiente con vinagre blanco y colocarlo en algún rincón del baño durante varias horas. Muchas personas lo dejan actuar durante toda la noche para potenciar sus efectos.

El secreto está en los vapores que libera el vinagre de manera gradual. Aunque no se perciban de inmediato, esos componentes comienzan a actuar sobre el ambiente y sobre ciertas superficies cercanas.

El vinagre contiene ácido acético. Este compuesto ayuda a neutralizar olores y a reducir microorganismos presentes en el aire y en distintas zonas húmedas del baño.

Por eso, suele recomendarse en lugares donde aparecen con frecuencia:

  • Olor a humedad.
  • Sensación de encierro.
  • Restos de sarro.
  • Acumulación de vapor.
  • Manchas en griferías y azulejos.

A diferencia de otros productos químicos, el vinagre no necesita mezclas complejas para funcionar. Su uso doméstico se volvió habitual porque permite limpiar y desodorizar sin recurrir a aerosoles fuertes.

El efecto que tiene sobre los malos olores

Uno de los principales motivos por los que muchas personas comenzaron a usar este truco es por su capacidad para neutralizar olores persistentes.

En baños pequeños o sin ventanas, el aire suele cargarse rápidamente. Incluso después de limpiar, algunos aromas pueden permanecer durante horas.

El vinagre actúa sobre las partículas responsables de esos olores. No se limita a taparlos con perfume, como sucede con varios aromatizantes tradicionales, sino que ayuda a reducirlos desde el origen.

Durante las primeras horas puede sentirse el olor fuerte del vinagre. Sin embargo, ese aroma desaparece gradualmente y deja una sensación de ambiente más limpio.

Muchas personas incluso comenzaron a reemplazar los desodorantes de ambiente industriales por este método casero.

vaso con vinagre en el baño 3

Cómo ayuda a combatir la humedad

La humedad es uno de los problemas más frecuentes en los baños. El vapor de las duchas y la falta de ventilación generan un entorno ideal para malos olores y aparición de manchas.

El vinagre puede colaborar a disminuir esa sensación de humedad ambiental. Aunque no reemplaza sistemas de ventilación ni elimina el agua acumulada, sí ayuda a mejorar el aire del ambiente.

En baños pequeños, este truco se volvió especialmente popular porque no ocupa espacio ni requiere instalación.

Además, algunos usuarios aseguran que ayuda a prevenir el típico olor a encierro que aparece cuando el baño permanece cerrado durante muchas horas.

El beneficio menos conocido: prevenir el sarro

Otro de los efectos más comentados del vinagre tiene relación con el sarro. Las superficies del baño suelen acumular restos minerales por el contacto constante con agua. Griferías, azulejos y lavabos son algunos de los sectores más afectados.

El ácido acético del vinagre ayuda a reducir esa acumulación. Cuando se deja actuar en el ambiente, los vapores también pueden colaborar sobre residuos cercanos. Por eso, muchas personas comenzaron a combinar este truco con limpiezas profundas semanales usando vinagre directamente sobre las superficies.

En especial en zonas donde el agua tiene alto contenido mineral, este método ganó popularidad por su practicidad.

Cómo aplicar correctamente el truco del vaso con vinagre

  • Elegí un vaso o recipiente pequeño.
  • Llenalo con vinagre blanco.
  • Colocalo en un rincón del baño.
  • Evitá dejarlo cerca de chicos o mascotas.
  • Dejalo actuar durante toda la noche o varias horas.
  • Repetí el proceso varias veces por semana.
vaso con vinagre en el baño 4

Qué tipo de vinagre conviene usar

El más recomendado para este truco es el vinagre blanco de alcohol. Esto se debe a que posee un aroma más neutro y una concentración adecuada de ácido acético para limpieza doméstica.

Otros tipos de vinagre, como el de manzana o balsámico, no suelen utilizarse porque contienen residuos orgánicos o aromas más intensos. El vinagre blanco, además, tiene otra ventaja: no deja manchas sobre recipientes ni superficies.

El truco extra para mejorar el aroma

Aunque muchas personas toleran bien el olor del vinagre, otras consideran que puede resultar demasiado intenso durante las primeras horas. Por eso, existe un método complementario para suavizar el ambiente sin perder efectividad.

Se pueden agregar:

  • Unas gotas de limón.
  • Cáscaras de naranja.
  • Aceites esenciales.
  • Lavanda.
  • Romero.

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