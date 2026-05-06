La foto de Juan Darthés en Brasil que genera revuelo tras ser condenado a prisión

Cuando el caso cobró notoriedad en los medios, Darthés fue tajante con su defensa. "Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé y nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie", manifestó en diálogo con Mauro Viale para A24.

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¿Qué dijo Thelma Fardin tras la condena a prisión de Juan Darthés?

Luego de que la Justicia brasileña confirmara la condena, Thelma Fardin se expresó públicamente con un mensaje cargado de emoción y balance sobre el proceso. “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, escribió la actriz, destacando el acompañamiento recibido durante los años de lucha judicial.

Además, en sus declaraciones remarcó el impacto colectivo del fallo y el recorrido que implicó sostener la denuncia: “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme, personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, afirmó, subrayando también la importancia de no “mirar para otro lado” frente a este tipo de casos.