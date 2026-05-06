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La foto de Juan Darthés en Brasil que genera revuelo tras ser condenado a prisión

En medio de la repercusión por la condena que recibió en Brasil, una foto de Juan Darthés se hizo viral en las redes.

6 may 2026, 13:04
La foto de Juan Darthés en Brasil que genera revuelo tras ser condenado a prisión
La foto de Juan Darthés en Brasil que genera revuelo tras ser condenado a prisión

La foto de Juan Darthés en Brasil que genera revuelo tras ser condenado a prisión

Tras haber sido condenado a prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, una imagend de Juan Darthés volvió a cobrar relevancia.

La foto, que circuló en redes sociales y fue difundida por el programa Infama (América TV), lo muestra con toga, birrete y diploma en mano durante lo que sería una ceremonia de graduación religiosa en Brasil.

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A su lado aparece su esposa, María del Carmen Leone, con una vestimenta similar. La imagen generó sorpresa y encendió el debate en las redes.

Según trascendió, antes de conocerse la condena a prisión, Darthés se habría convertido en pastor evangélico y estuvo al frente de una iglesia en Río de Janeiro, ciudad donde reside desde que explotó mediáticamente la denuncia de Thelma.

Cuando el caso cobró notoriedad en los medios, Darthés fue tajante con su defensa. "Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé y nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie", manifestó en diálogo con Mauro Viale para A24.

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¿Qué dijo Thelma Fardin tras la condena a prisión de Juan Darthés?

Luego de que la Justicia brasileña confirmara la condena, Thelma Fardin se expresó públicamente con un mensaje cargado de emoción y balance sobre el proceso. “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, escribió la actriz, destacando el acompañamiento recibido durante los años de lucha judicial.

Además, en sus declaraciones remarcó el impacto colectivo del fallo y el recorrido que implicó sostener la denuncia: “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme, personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, afirmó, subrayando también la importancia de no “mirar para otro lado” frente a este tipo de casos.

Thelma Fardín - colectivo de actrices

     

 

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