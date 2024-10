TODO sobre la nueva serie de GUILLERMO FRANCELLA y la temporada 4 de EL ENCARGADO

el encargado francella.webp

El inicio del rodaje

La producción de Homo Argentum comenzará el 28 de octubre, y se rodará en un 95% en Argentina, bajo la producción de Pampa Films, con sede en Buenos Aires. Este proyecto se presenta como uno de los pocos importantes en producción en el país, especialmente después de que el gobierno de Javier Milei suspendiera la financiación pública para el cine. En este sentido, Cohn y Duprat han decidido continuar sus emprendimientos con capital privado, reafirmando su compromiso con el sector.

Los episodios, que tendrán una duración de aproximadamente 20 minutos, mantendrán el sello distintivo de comedias dramáticas que ha caracterizado a las obras anteriores de Cohn y Duprat, como Competencia oficial y El Ciudadano Ilustre.

El éxito de "El encargado"

Guillermo Francella no es ajeno al éxito en la pantalla. Su papel en El encargado, una serie que ha conquistado tanto al público argentino como internacional, se consolidó como un referente en la comedia. La serie, que se ha conocido en otros países como The Boss, tiene planes de rodar su cuarta temporada, continuando las desventuras de Eliseo Basurto, un portero con ambiciones desmedidas que ahora busca expandir su control no solo sobre el edificio, sino también sobre su barrio y, potencialmente, la política.

En Homo Argentum, Francella, junto a Cohn y Duprat, promete ofrecer una visión audaz y crítica sobre la vida cotidiana, invitando al espectador a reflexionar sobre su propia realidad. La combinación de talento y experiencia de este trío promete hacer de esta serie un evento imperdible en el panorama audiovisual argentino.