"El encargado" volvió con Guillermo Francella y estrenó los nuevos episodios de su cuarta temporada

En la nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?

Y, como todo en la vida de Eliseo, incluso el final puede no ser el final. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos.

Las nuevas entregas de El encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

El encargado Disney 4 Foto: Gentileza Disney+.

Guillermo Francella encabeza el elenco de "El encargado"

Junto a Francella y Gabriel Goity (Matías Zambrano), los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente). También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) regresan en esta nueva temporada.

Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Miguel Varoni (Pedro Coral), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizemberg (Consuelo Salustri), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

El encargado Disney 5 Foto: Gentileza Disney+.

La estatua de Eliseo que convirtió la ficción en realidad

Como parte del lanzamiento, la serie llevó su impacto más allá de la pantalla. En Barrancas de Belgrano se instaló una estatua de Eliseo que los fans pudieron visitar entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

La intervención urbana generó curiosidad y atrajo a cientos de personas. Fue una forma concreta de trasladar el universo de la serie al espacio público. El personaje dejó de ser solo ficción. Por unos días, ocupó un lugar físico en la ciudad.

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Zambrano tendrá su propia serie en Disney+

La expansión del universo de El encargado ya es un hecho. Disney+ confirmó el inicio de grabaciones de "Zambrano", una nueva serie original que pondrá el foco en el abogado Matías Zambrano. Interpretado por Gabriel Goity, este spin-off promete una mirada más profunda, oscura y a la vez irónica sobre el sistema judicial y la vida personal de un hombre lleno de contradicciones.

La serie cuenta con la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos nombres clave en la ficción contemporánea argentina. Ambos han construido una identidad narrativa marcada por el humor incómodo, la crítica social y personajes moralmente ambiguos.

Zambrano Disney 1

A ellos se suma Guillermo Francella como productor ejecutivo, reforzando el vínculo directo con el universo original. La dirección estará a cargo de Martín Hodara, quien aportará su mirada visual y narrativa a esta nueva etapa.

Tráiler oficial de la nueva temporada de "El encargado" en Disney+