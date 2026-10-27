Torta de membrillo casera: la receta fácil para una merienda húmeda y suave

Antes de empezar, conviene dejar la manteca a temperatura ambiente para que resulte más fácil batirla. También es recomendable cortar el membrillo en cubos chicos: así se reparte mejor y no queda concentrado en un solo sector de la torta.

Cómo preparar la masa para que quede tierna

El primer paso es precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una tortera mediana. Luego, en un bowl, batí la manteca blanda con el azúcar hasta formar una mezcla cremosa. Este punto ayuda a que la masa tenga mejor textura una vez horneada.

Después, agregá los huevos de a uno, integrando bien cada incorporación. Sumá la esencia de vainilla y, si querés darle un toque más fresco, también la ralladura de limón. A continuación, incorporá la harina leudante alternándola con la leche. Lo importante es mezclar solo hasta unir los ingredientes, sin batir de más, porque un exceso de trabajo puede volver la torta menos suave.

Si el dulce de membrillo está muy firme, podés ablandarlo con una cucharada de agua caliente. No hace falta derretirlo por completo: alcanza con que sea más fácil de manipular y de integrar en la preparación.

El truco para distribuir bien el membrillo

Para que la torta tenga dulce en distintos puntos, colocá la mitad de la masa en el molde y distribuí una parte de los cubitos de membrillo sobre la superficie. Luego, cubrí con el resto de la preparación y agregá los cubos restantes, presionándolos apenas para que se integren sin hundirlos por completo.

Otra opción es pisar el membrillo con un tenedor y mezclarlo con un poco de agua caliente hasta obtener una pasta espesa. En ese caso, se puede colocar en pequeñas porciones sobre la masa y hacer movimientos suaves con un cuchillo, sin mezclar del todo. De esa manera se logra un efecto marmolado y una presencia más pareja del dulce.

Tiempo de horno y forma de servir

Llevá la torta al horno durante aproximadamente 35 a 45 minutos. El tiempo puede cambiar según el molde y el funcionamiento de cada horno, por eso conviene revisar la cocción con un palillo insertado en una parte sin membrillo: debe salir sin restos de masa cruda.

Si la superficie se dora demasiado rápido, se puede cubrir de forma ligera con papel aluminio durante los últimos minutos de cocción. Cuando esté lista, dejala reposar antes de desmoldar y esperá a que se entibie para cortarla sin que se rompa.

Se puede servir sola o con un poco de azúcar impalpable por encima. Es una receta práctica, con ingredientes accesibles y un resultado casero que funciona muy bien para compartir en una merienda o sumar a una ronda de mates.