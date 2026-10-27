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Tubos de cartón: ideas simples para reutilizarlos y ordenar la casa

Los cilindros que quedan del papel de cocina pueden convertirse en organizadores prácticos para cables, cajones, accesorios y materiales livianos, sin comprar nuevos contenedores.

Tubos de cartón: ideas simples para reutilizarlos y ordenar la casa

Los tubos de cartón que quedan al terminar un rollo de papel de cocina suelen terminar en la basura sin demasiada vuelta. Sin embargo, por su forma, su peso liviano y la facilidad con la que se pueden cortar, también pueden convertirse en una solución práctica para ordenar distintos rincones de la casa.

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La clave está en usarlos para objetos pequeños y livianos. No reemplazan a un organizador rígido ni sirven para soportar peso, pero sí pueden ayudar a separar, clasificar y encontrar más rápido esos elementos que suelen acumularse en cajones, escritorios o placares.

Además, reutilizarlos no requiere grandes herramientas. Con una tijera, una caja firme y, si se quiere, un poco de papel para cubrirlos, alcanza para adaptar los cilindros a distintas necesidades cotidianas.

Por qué los tubos de cartón sirven para ordenar

El formato cilíndrico permite contener objetos enrollados, agrupar útiles o crear divisiones dentro de una caja. Al cortarlos a diferentes alturas, se pueden acomodar según el espacio disponible y el tipo de artículo que se quiera guardar.

Otra ventaja es que se trata de un material fácil de intervenir. Se puede recortar, unir con otros tubos o forrar por fuera para mejorar su aspecto. Esto permite integrarlos a un escritorio, un cajón o un sector de guardado sin necesidad de comprar accesorios nuevos.

De todos modos, conviene tener presente su principal límite: el cartón se debilita con la humedad y no es adecuado para elementos pesados. Por eso, funciona mejor en zonas secas y con artículos de uso liviano.

Ideas para reutilizarlos en casa

Organizar cables y cargadores. Una de las formas más útiles de aprovecharlos es guardar cables USB, cargadores o alargues pequeños de manera individual. Lo ideal es enrollar cada cable sin apretarlo demasiado y colocarlo dentro del tubo. Si hay varios similares, se puede sumar una etiqueta en el exterior para identificarlos rápido. Siempre deben guardarse desconectados.

Armar divisores para cajones de escritorio. Cortando varios tubos a la misma altura y ubicándolos de forma vertical dentro de una caja, se pueden crear compartimentos para lápices, marcadores, lapiceras, clips u otros útiles chicos. La caja funciona como soporte y evita que los cilindros se muevan cada vez que se abre el cajón.

Guardar pañuelos, cintas o accesorios de tela. También pueden servir para mantener separados pañuelos livianos, cintas o retazos pequeños. En este caso, es recomendable cubrir los bordes del cartón con papel para evitar que alguna fibra se enganche al sacar o guardar las piezas.

Clasificar materiales de manualidades. Pinceles secos, lápices de colores y otros elementos livianos pueden ordenarse dentro de tubos colocados en posición vertical. Para darles estabilidad, conviene agruparlos dentro de un recipiente de base firme, como una caja o un contenedor bajo.

Separar bolsas reutilizables. Las bolsas de tela chicas, una vez dobladas o enrolladas, pueden colocarse dentro de los tubos para que no queden mezcladas en un cajón. Así se pueden retirar de a una sin desacomodar el resto.

Qué revisar antes de usarlos

Antes de reutilizar cualquier tubo, es importante comprobar que esté limpio, seco y sin deformaciones importantes. Si tiene manchas de humedad, restos de productos o está demasiado blando, es mejor descartarlo para este tipo de usos.

Para mejorar la terminación, se pueden revestir con papel reutilizado o decorar solo la parte externa. No hace falta pintarlos ni sumar herramientas eléctricas: la mayoría de estas ideas se resuelve con materiales simples que ya suele haber en casa.

El objetivo no es cargar el cartón ni exigirle más resistencia de la que tiene, sino aprovecharlo como separador. Usado correctamente, puede ayudar a que objetos pequeños no terminen mezclados y a mantener el orden con una solución económica y fácil de adaptar.

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