Tubos de cartón: ideas simples para reutilizarlos y ordenar la casa

Otra ventaja es que se trata de un material fácil de intervenir. Se puede recortar, unir con otros tubos o forrar por fuera para mejorar su aspecto. Esto permite integrarlos a un escritorio, un cajón o un sector de guardado sin necesidad de comprar accesorios nuevos.

De todos modos, conviene tener presente su principal límite: el cartón se debilita con la humedad y no es adecuado para elementos pesados. Por eso, funciona mejor en zonas secas y con artículos de uso liviano.

Ideas para reutilizarlos en casa

Organizar cables y cargadores. Una de las formas más útiles de aprovecharlos es guardar cables USB, cargadores o alargues pequeños de manera individual. Lo ideal es enrollar cada cable sin apretarlo demasiado y colocarlo dentro del tubo. Si hay varios similares, se puede sumar una etiqueta en el exterior para identificarlos rápido. Siempre deben guardarse desconectados.

Armar divisores para cajones de escritorio. Cortando varios tubos a la misma altura y ubicándolos de forma vertical dentro de una caja, se pueden crear compartimentos para lápices, marcadores, lapiceras, clips u otros útiles chicos. La caja funciona como soporte y evita que los cilindros se muevan cada vez que se abre el cajón.

Guardar pañuelos, cintas o accesorios de tela. También pueden servir para mantener separados pañuelos livianos, cintas o retazos pequeños. En este caso, es recomendable cubrir los bordes del cartón con papel para evitar que alguna fibra se enganche al sacar o guardar las piezas.

Clasificar materiales de manualidades. Pinceles secos, lápices de colores y otros elementos livianos pueden ordenarse dentro de tubos colocados en posición vertical. Para darles estabilidad, conviene agruparlos dentro de un recipiente de base firme, como una caja o un contenedor bajo.

Separar bolsas reutilizables. Las bolsas de tela chicas, una vez dobladas o enrolladas, pueden colocarse dentro de los tubos para que no queden mezcladas en un cajón. Así se pueden retirar de a una sin desacomodar el resto.

Qué revisar antes de usarlos

Antes de reutilizar cualquier tubo, es importante comprobar que esté limpio, seco y sin deformaciones importantes. Si tiene manchas de humedad, restos de productos o está demasiado blando, es mejor descartarlo para este tipo de usos.

Para mejorar la terminación, se pueden revestir con papel reutilizado o decorar solo la parte externa. No hace falta pintarlos ni sumar herramientas eléctricas: la mayoría de estas ideas se resuelve con materiales simples que ya suele haber en casa.

El objetivo no es cargar el cartón ni exigirle más resistencia de la que tiene, sino aprovecharlo como separador. Usado correctamente, puede ayudar a que objetos pequeños no terminen mezclados y a mantener el orden con una solución económica y fácil de adaptar.