Último día para ver una de las mejores películas de Netflix de la década

Embed

Esta película original de Netflix tiene una duración de poco más de dos horas y ha recibido altas calificaciones de la crítica. Según el sitio especializado en cine IMDb, ha obtenido un sólido puntaje de 7.9 sobre 10, lo cual es un claro reflejo de su calidad y capacidad para cautivar al público.

El reparto de "Knives Out: entre secretos y navajas" es un verdadero derroche de talento. Además de Daniel Craig en el papel del perspicaz detective Benoit Blanc, la película cuenta con la participación de destacadas figuras del cine. Chris Evans interpreta a Ransom Drysdale, Ana de Armas encarna a Marta Cabrera, Jamie Lee Curtis da vida a Linda Drysdale, Michael Shannon interpreta a Walt Thrombey, Don Johnson interpreta a Richard Drysdale y Toni Collette encarna a Joni Thrombey. La química entre estos talentosos actores contribuye a crear una atmósfera llena de tensión y suspenso a lo largo de toda la película.

"Knives Out: entre secretos y navajas" se ha convertido en un hito del cine contemporáneo y su éxito ha sido tal que se ha anunciado una secuela para el año 2022. En esta segunda entrega, titulada simplemente "2022", Daniel Craig repetirá su papel como el detective Benoit Blanc, y seguramente estaremos ansiosos por ver qué nuevos misterios tendrá que resolver.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver esta obra maestra del género del misterio, no pierdas más tiempo. El reloj está en cuenta regresiva y hoy es tu última oportunidad para disfrutar de "Knives Out: entre secretos y navajas" en Netflix. Sumérgete en un fascinante enigma, desentraña los secretos y prepárate para una experiencia cinematográfica inolvidable