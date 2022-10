Un famoso cantante de los años 90 apoya el cambio de nombre de su hija

La leyenda de los Backstreet Boys, de 44 años, habló recientemente en la revista People sobre la decisión de su hija Ava, después de que su esposa, Rochelle, anunciara por primera vez el cambio en Instagram.

“Cuando mi hija pidió cambiar su nombre a Elliott, inicialmente, no sabía si era algo transgénero, que no lo es, pero es una elección personal. Y es su cuerpo, es su nombre, es ella. todo. Y ella sigue siendo Ava. Ella siempre será Ava para mí ", dijo el padre de dos hijos a la publicación.

“Pero al mismo tiempo, sea cual sea el razonamiento, es de ella, y lo voy a apoyar un millón por ciento, mi esposa [también]”, agregó.

Las discusiones sobre un posible cambio de nombre comenzaron hace más de un año, reveló McLean, y dijo que su hija le había dicho: "Papá, siento que mi nombre no es tan único ni tan original, y hay muchos Avas en el baile y muchos Avas en la escuela".

La esposa de McLean, Rochelle, luego recurrió a sus historias de Instagram para reafirmar que el cambio de nombre de su hija no estaba relacionado con el deseo de cambiar de género y escribió: "Para aquellos que preguntan... no es que sea asunto de nadie, pero el cambio de nombre de Elliott no es una cuestión de género".