Una vidente lanzó una tremenda predicción bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi: casamiento, embarazo y el peor final

Pero la predicción no terminó ahí. La vidente aseguró que, según su visión, la actriz estaría decidida a formalizar el vínculo y anticipó que la relación podría atravesar una etapa muy distinta después de una eventual boda.

“Ella no va a descansar hasta casarse con él. Y luego de eso el karma le va a caer a la China y se van a separar. Todo lo que hacés, vuelve”, sostuvo.

Ríos fue todavía más lejos al referirse al futuro sentimental de la pareja. En su relato, también mencionó la posibilidad de un embarazo y aseguró que una eventual ruptura estaría vinculada con una infidelidad.

“Ella va a quedar embarazada también, pero se van a separar porque a ella le vuelve todo lo que hizo. Por eso te hablo de karma”, afirmó.

La vidente insistió con esa interpretación y apuntó directamente contra Icardi al describir cómo, según su predicción, podría terminar la historia de amor.

“El karma va a hacer que se separen. Y esa separación será por una infidelidad y eso quiere decir que él la va a engañar a ella”, aseguró.

Además, hizo una valoración personal sobre la China Suárez y habló de supuestas energías de resentimiento y enojo. Se trata de apreciaciones de Ríos, que no constituyen hechos comprobados ni permiten anticipar el desenlace real de la relación.

La entrevista también incluyó una referencia al futuro profesional del delantero. En medio de las especulaciones sobre su carrera futbolística, la vidente planteó que podría cambiar de rumbo y dedicarse a una actividad vinculada con los negocios.

“Yo no lo veo a Icardi jugando al fútbol en el futuro. Él se está replanteando todo estos meses que está sin trabajo y quiere hacer otro tipo de cosas”, expresó.

En ese sentido, agregó que lo imaginaba desarrollando una actividad empresarial relacionada con el sector inmobiliario.