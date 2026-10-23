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Una vidente lanzó una tremenda predicción bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi: casamiento, embarazo y el peor final

Kiara Ríos reveló qué pasaría entre la China Suárez y Mauro Icardi: anticipó una boda, un embarazo y un final inesperado más que escandaloso. Enterate.

Una vidente lanzó una tremenda predicción bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi: casamiento, embarazo y el peor final

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena por una serie de predicciones que dieron que hablar. En medio de la exposición de la pareja, la vidente Kiara Ríos anticipó un posible casamiento, habló de un embarazo y lanzó una advertencia sobre el futuro de la relación que no pasó inadvertida.

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Las declaraciones se conocieron durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde la especialista en videncia compartió lo que, según su interpretación, podría ocurrir entre la actriz y el futbolista en los próximos meses.

“A medida que vas hablando se me vienen un montón de cosas sobre la China y Mauro. Y mirá que yo anticipé el divorcio de él con Wanda porque dije que iba a salir en el segundo semestre, como pasó”, comenzó diciendo Ríos.

Luego, lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Te cuento que entre diciembre de este año y junio de 2027 la China se va a casar con Mauro Icardi”.

Pero la predicción no terminó ahí. La vidente aseguró que, según su visión, la actriz estaría decidida a formalizar el vínculo y anticipó que la relación podría atravesar una etapa muy distinta después de una eventual boda.

“Ella no va a descansar hasta casarse con él. Y luego de eso el karma le va a caer a la China y se van a separar. Todo lo que hacés, vuelve”, sostuvo.

Ríos fue todavía más lejos al referirse al futuro sentimental de la pareja. En su relato, también mencionó la posibilidad de un embarazo y aseguró que una eventual ruptura estaría vinculada con una infidelidad.

“Ella va a quedar embarazada también, pero se van a separar porque a ella le vuelve todo lo que hizo. Por eso te hablo de karma”, afirmó.

La vidente insistió con esa interpretación y apuntó directamente contra Icardi al describir cómo, según su predicción, podría terminar la historia de amor.

“El karma va a hacer que se separen. Y esa separación será por una infidelidad y eso quiere decir que él la va a engañar a ella”, aseguró.

Además, hizo una valoración personal sobre la China Suárez y habló de supuestas energías de resentimiento y enojo. Se trata de apreciaciones de Ríos, que no constituyen hechos comprobados ni permiten anticipar el desenlace real de la relación.

La entrevista también incluyó una referencia al futuro profesional del delantero. En medio de las especulaciones sobre su carrera futbolística, la vidente planteó que podría cambiar de rumbo y dedicarse a una actividad vinculada con los negocios.

“Yo no lo veo a Icardi jugando al fútbol en el futuro. Él se está replanteando todo estos meses que está sin trabajo y quiere hacer otro tipo de cosas”, expresó.

En ese sentido, agregó que lo imaginaba desarrollando una actividad empresarial relacionada con el sector inmobiliario.

En pocas palabras

  • China Suárez y Mauro Icardi: Una vidente predijo su casamiento entre diciembre y junio de 2027.
  • Predicción de karma: La vidente Kiara Ríos anticipó una separación por infidelidad tras la boda.
  • Futuro de Icardi: Se especula con un cambio de rumbo profesional hacia los negocios inmobiliarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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