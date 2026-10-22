En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Se picó todo en plena cobertura: un camarógrafo le tiró del pelo a Mercedes Ninci y Moria Casán estalló

Violencia entre periodistas: le tiraron del pelo a Mercedes Ninci y Moria Casán explotó al ver las imágenes. Miralo.

Se picó todo en plena cobertura: un camarógrafo le tiró del pelo a Mercedes Ninci y Moria Casán estalló

Un momento de extrema tensión se vivió durante una cobertura periodística en Tribunales, cuando Mercedes Ninci protagonizó un fuerte cruce con un camarógrafo que terminó en una escena indignante. En medio de la presencia de numerosos medios que aguardaban la llegada de Candela Arizaga, el trabajador audiovisual se habría enojado con la cronista y le habría tirado del pelo, un episodio que generó una inmediata reacción de Moria Casán al ver las imágenes en su programa.

Leé también Tragedia en la Ruta 3: murió un empresario de 38 años y un detalle estremecedor golpea a su familia
tragedia en la ruta 3: murio un empresario de 38 anos y un detalle estremecedor golpea a su familia

La cobertura estaba centrada en la causa judicial que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga, quienes fueron citados a declarar por separado en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia buscaba evaluar un pedido de la defensa del dirigente para dejar sin efecto la restricción de acercamiento vigente.

Antes de ingresar al juzgado, Arizaga habló con los periodistas y expresó su expectativa de que la medida fuera levantada. “Tenemos fe de que se levante la perimetral”, afirmó.

También se refirió al viaje que realizó junto a Moyano a Madrid, donde ambos se mostraron juntos pese a la medida vigente en la Argentina. “La perimetral allá en España no rige. No siento que burlamos nada como se dijo”, sostuvo.

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron por el futuro de la pareja. Sin vueltas, la modelo reveló que ambos tienen planes de avanzar en la relación: “Estamos un paso más. Nos gustaría casarnos”.

Sin embargo, el momento más escandaloso de la jornada no tuvo como protagonistas a Moyano ni a Arizaga, sino a Mercedes Ninci.

Según el relato de lo ocurrido durante la cobertura, la cronista se habría colocado delante de otros colegas para interceptar al abogado, lo que habría generado malestar entre los periodistas que esperaban su turno para hacer preguntas. En medio de la tensión, un camarógrafo habría reaccionado de manera violenta y le tiró del pelo a Ninci.

View this post on Instagram

La escena llegó a La mañana de Moria, donde Moria Casán repasó las imágenes e intentó reconstruir lo sucedido para determinar quién había protagonizado el episodio. En medio de la secuencia también apareció Waty, el notero de Intrusos, aunque no fue señalado como responsable de la agresión.

Al observar lo ocurrido, la conductora no ocultó su indignación y lanzó una dura frase contra el hombre que habría intervenido en el cruce.

“Horrible, señor, esa mano. Métasela en otro lado. Atrevido, maleducado, estoy indignada”, disparó Moria, visiblemente molesta por la situación.

La reacción de la conductora convirtió el episodio en uno de los momentos más comentados de la cobertura. Lo que había comenzado como una jornada judicial marcada por la expectativa sobre el futuro de la pareja terminó con una escena de tensión entre trabajadores de prensa y un fuerte repudio en televisión.

En pocas palabras

  • Episodio de violencia: Un camarógrafo tiró del pelo a Mercedes Ninci durante una cobertura en Tribunales.
  • Repercusión mediática: Moria Casán repudió el accionar del hombre en su programa de televisión.
  • Contexto de la nota: El incidente ocurrió mientras se cubría la citación de Facundo Moyano y Candela Arizaga a declarar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Astrología y salud: pico de cortisol, cansancio crónico y fatiga suprarrenal este jueves 22 de octubre, los 3 signos al límite de sus fuerzas
Horóscopo Chino: el "efecto multiplicador" de este jueves 22 de octubre, los 4 signos que van a ver crecer su dinero
"Cambio de piel" e intuición implacable: los 3 signos del Zodíaco que renacen este jueves 22 de octubre con la Temporada de Escorpio

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar