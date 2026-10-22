Se picó todo en plena cobertura: un camarógrafo le tiró del pelo a Mercedes Ninci y Moria Casán estalló

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron por el futuro de la pareja. Sin vueltas, la modelo reveló que ambos tienen planes de avanzar en la relación: “Estamos un paso más. Nos gustaría casarnos”.

Sin embargo, el momento más escandaloso de la jornada no tuvo como protagonistas a Moyano ni a Arizaga, sino a Mercedes Ninci.

Según el relato de lo ocurrido durante la cobertura, la cronista se habría colocado delante de otros colegas para interceptar al abogado, lo que habría generado malestar entre los periodistas que esperaban su turno para hacer preguntas. En medio de la tensión, un camarógrafo habría reaccionado de manera violenta y le tiró del pelo a Ninci.

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La escena llegó a La mañana de Moria, donde Moria Casán repasó las imágenes e intentó reconstruir lo sucedido para determinar quién había protagonizado el episodio. En medio de la secuencia también apareció Waty, el notero de Intrusos, aunque no fue señalado como responsable de la agresión.

Al observar lo ocurrido, la conductora no ocultó su indignación y lanzó una dura frase contra el hombre que habría intervenido en el cruce.

“Horrible, señor, esa mano. Métasela en otro lado. Atrevido, maleducado, estoy indignada”, disparó Moria, visiblemente molesta por la situación.

La reacción de la conductora convirtió el episodio en uno de los momentos más comentados de la cobertura. Lo que había comenzado como una jornada judicial marcada por la expectativa sobre el futuro de la pareja terminó con una escena de tensión entre trabajadores de prensa y un fuerte repudio en televisión.