Se desubicó: importante cantante se calentó, bajó del auto y golpeó a una fan

En las redes sociales, las opiniones quedaron enfrentadas. Muchos defendieron al artista y señalaron que intentar abrir la puerta de un auto en movimiento y filmar a una persona a escasa distancia son comportamientos que pueden generar temor y poner en riesgo la seguridad. Para ese grupo, la fama no obliga a tolerar cualquier tipo de acercamiento.

Otros, en cambio, cuestionaron la reacción del cantante y consideraron que golpear el celular fue una respuesta excesiva. El debate creció a medida que se difundían las imágenes y el episodio comenzó a ocupar el centro de la conversación digital.

El incidente también volvió a exponer el lado más incómodo de la popularidad: artistas que, incluso fuera de los escenarios, se enfrentan a situaciones en las que los límites personales parecen desaparecer. Una foto, un video o un intento de acercamiento pueden convertirse en una escena de tensión cuando la insistencia supera lo razonable.

Lo que empezó como un intento de grabar a una estrella terminó en un enfrentamiento que dividió a las redes. Mientras algunos consideran que Yu Yuhan reaccionó ante una situación invasiva, otros creen que el artista cruzó una línea con su respuesta.