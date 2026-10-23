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La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Moria Casán opinó de forma contundente sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La frase letal sobre la modelo.

23 oct 2026, 13:12
La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A poco más de una semana de anunciar su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi regresó a la Argentina y rompió el silencio en una entrevista con LAM. Luego de escuchar sus declaraciones, Moria Casán analizó la ruptura en La Mañana con Moria y lanzó filosas observaciones sobre el escándalo que rodea a la expareja.

Desde el aeropuerto, la modelo aseguró que la separación es irreversible, se refirió a Josefina Lynch, señalada como una presunta tercera en discordia, y apuntó contra el entorno familiar de su expareja. En ese contexto, dejó una frase contundente al ser consultada por las declaraciones públicas de integrantes del círculo íntimo del cantante: “No sabía que me había casado con tanta gente”.

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Qué dijo Moria Casán sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Fiel a su estilo, Moria Casán examinó los distintos elementos que salieron a la luz tras la ruptura y puso el foco tanto en Josefina Lynch como en Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega. La conductora planteó su propia interpretación de los vínculos que rodean al conflicto y comparó a las mujeres involucradas.

“Vamos a suponer que en la cabeza de Emanuel no estuvo mandarse ninguna una cañita al aire, pero la veo a esta Josefina Lynch, que es una especie de fantasmita de Julieta Prandi más joven, y está el fantasma de Ana Paula Dutil, que le habría presentado amigas. Es toda una linda novela, porque es una linda gente, expresó la One al analizar las versiones que circularon alrededor de la separación.

Después, la conductora sintetizó su mirada sobre la situación y advirtió sobre la dinámica que, a su entender, se habría generado entre los protagonistas y su entorno. “Todos empiezan a estar en un círculo de toxicidad. La novelita da para pensar raro, sentenció, al referirse a las distintas versiones que alimentaron la polémica.

La crítica de Moria Casán a Julieta Prandi tras su separación

Además de analizar los vínculos que rodean a la expareja, Moria también cuestionó la manera en que Julieta Prandi comunicó la ruptura y las declaraciones que realizó posteriormente en su ciclo radial. La conductora hizo referencia al comunicado con el que la modelo anunció el final de la relación y a sus comentarios posteriores, en medio de las versiones sobre una posible infidelidad.

“Ella tiró el comunicado, tras el supuesto cuerno con la Lynch, y mandó venenito desde la radio”, afirmó la diva, al recordar las intervenciones públicas de Prandi luego de confirmar su separación de Emanuel Ortega, cuando había pasado menos de un mes desde su casamiento.

En aquella intervención radial, la modelo se puso en el lugar de una oyente y habló sobre las infidelidades, en un contexto atravesado por las especulaciones que surgieron tras la ruptura. Sus palabras se sumaron así a una polémica que continuó creciendo con las declaraciones de los protagonistas y las opiniones de distintas figuras del espectáculo.

     

 

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