La filosa crítica de Moria Casán al analizar la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Después, la conductora sintetizó su mirada sobre la situación y advirtió sobre la dinámica que, a su entender, se habría generado entre los protagonistas y su entorno. “Todos empiezan a estar en un círculo de toxicidad. La novelita da para pensar raro”, sentenció, al referirse a las distintas versiones que alimentaron la polémica.

La crítica de Moria Casán a Julieta Prandi tras su separación

Además de analizar los vínculos que rodean a la expareja, Moria también cuestionó la manera en que Julieta Prandi comunicó la ruptura y las declaraciones que realizó posteriormente en su ciclo radial. La conductora hizo referencia al comunicado con el que la modelo anunció el final de la relación y a sus comentarios posteriores, en medio de las versiones sobre una posible infidelidad.

“Ella tiró el comunicado, tras el supuesto cuerno con la Lynch, y mandó venenito desde la radio”, afirmó la diva, al recordar las intervenciones públicas de Prandi luego de confirmar su separación de Emanuel Ortega, cuando había pasado menos de un mes desde su casamiento.

En aquella intervención radial, la modelo se puso en el lugar de una oyente y habló sobre las infidelidades, en un contexto atravesado por las especulaciones que surgieron tras la ruptura. Sus palabras se sumaron así a una polémica que continuó creciendo con las declaraciones de los protagonistas y las opiniones de distintas figuras del espectáculo.