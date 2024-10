WhatsApp lanza nuevas funciones: todo lo que necesitás saber sobre la última actualización.

Esta nueva herramienta se activará automáticamente si el usuario comienza a recibir una gran cantidad de mensajes sospechosos. Sin embargo, la función tiene algunas limitaciones, ya que los mensajes solo serán bloqueados temporalmente. Una vez que el flujo de spam disminuya, los mensajes volverán a recibirse de forma normal.

Diseño sin título (17).jpg WhatsApp: cómo usar las nuevas herramientas de seguridad y personalización.

Mejor control de los mensajes no leídos

Para aquellos que reciben una gran cantidad de notificaciones diarias, WhatsApp ha introducido dos opciones que facilitarán la gestión de los mensajes no leídos. La primera opción permitirá que el ícono de la aplicación refleje con mayor precisión la cantidad de mensajes no leídos o llamadas perdidas que aún no han sido atendidos. Así, si lees algunos mensajes pero otros quedan pendientes, el recuento de la insignia se ajustará únicamente a los que aún están por revisar.

Por otro lado, para quienes prefieren una experiencia más minimalista, habrá una opción para que el recuento de mensajes no leídos desaparezca al abrir la aplicación, sin importar si se ha leído o no los mensajes. Esto ofrece una pantalla de inicio más limpia y elimina la presión de tener que atender cada notificación.

Nuevas funciones de la cámara: creatividad al máximo

WhatsApp no solo está mejorando la seguridad y la gestión de mensajes, sino que también busca ofrecer más opciones creativas para la cámara dentro de la aplicación. Anteriormente, los filtros solo estaban disponibles para videollamadas, pero ahora se podrán aplicar a fotos y vídeos tomados directamente desde la app.

Diseño sin título (18).jpg Descubrí las nuevas funciones de WhatsApp para mejorar tus conversaciones.

Entre los nuevos filtros se incluyen opciones para corregir imperfecciones, ajustar el tono de la piel, mejorar la iluminación en entornos oscuros y aplicar efectos de lente o filtros de color que dan un toque único a las imágenes. Esta actualización es ideal para aquellos usuarios que disfrutan personalizando sus fotos antes de enviarlas.

Además, una función muy esperada que antes solo estaba disponible en videollamadas es la posibilidad de cambiar el fondo de fotos y vídeos. Ahora, los usuarios podrán desenfocar el fondo o reemplazarlo con escenas virtuales, lo que permite que las fotos tengan un toque más profesional sin necesidad de usar aplicaciones de edición externas.

Interacción mejorada en los estados: encuestas y más

WhatsApp sigue apostando por hacer más interactiva la experiencia de los estados. La nueva función que llegará a iOS permitirá a los usuarios crear encuestas dentro de sus estados, ofreciendo una forma divertida de interactuar con sus contactos.

Las encuestas se podrán añadir en forma de pegatinas, y los contactos podrán votar de forma anónima. Esto significa que, aunque los resultados de la encuesta estarán disponibles tanto para el creador como para los espectadores, ningún participante podrá ver quién ha votado. Esta función está protegida con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad tanto de las opciones como de los resultados.

Diseño sin título (19).jpg Actualizá ya WhatsApp: las nuevas funciones que revolucionarán tus chats.

¿Qué podemos esperar en el futuro de WhatsApp?

WhatsApp sigue evolucionando para mejorar la experiencia del usuario, combinando herramientas de seguridad con opciones más creativas para la personalización de la aplicación. Desde un mejor control de las notificaciones hasta nuevas funciones para la cámara y los estados, estas actualizaciones buscan que cada usuario disfrute de una experiencia más fluida, personalizada y segura.

Si aún no ves estas funciones en tu dispositivo, asegurate de mantener tu WhatsApp actualizado y revisá si podés unirte al programa beta para ser de los primeros en probarlas. Las actualizaciones se irán desplegando en los próximos días, por lo que pronto todos los usuarios podrán disfrutar de estas mejoras.