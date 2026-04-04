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Lluvia de fuego en el cielo de Río Negro: qué produjo el misterioso fenómeno

Vecinos quedaron impactados por un inusual espectáculo en el cielo nocturno, que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de interpretaciones.

Río Negro: vecinos quedaron impactados por un inusual espectáculo en el cielo nocturno

Río Negro: vecinos quedaron impactados por un inusual espectáculo en el cielo nocturno, que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de interpretaciones.

Poco después de la medianoche del sábado, cientos de personas en la Patagonia se sorprendieron al ver un espectáculo inusual en el cielo: varias estelas brillantes y fragmentos incandescentes cruzando la oscuridad como una verdadera “lluvia de fuego”.

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Los astronautas en comunicación en directo. Ya están en la etapa del viaje a la Luna - dejaron de orbitar la Tierra - y contaron detalles de la misión. Hasta cómo hacen para dormir. (foto: Reuters)

El fenómeno se observó con claridad en ciudades de Río Negro como Viedma, Bariloche y General Roca. También fue visible desde el sur de Buenos Aires, incluyendo Bahía Blanca.

Muchos vecinos grabaron el momento con sus celulares y compartieron los videos en redes sociales, lo que generó todo tipo de interpretaciones: desde quienes creyeron que se trataba de un meteorito o misiles hasta quienes bromeaban con ovnis. Sin embargo, no fue nada de eso.

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Se trató del reingreso a la atmósfera de una etapa del cohete chino Chang Zheng 4B, conocido internacionalmente como Long March 4B. Esta pieza de basura espacial, lanzada en diciembre de 2025, volvió a entrar de forma incontrolada alrededor de las 0:41 de este sábado 4 de abril.

Al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, la fricción con el aire generó temperaturas extremadamente altas, haciendo que el metal se calentara hasta brillar intensamente y comenzar a desintegrarse en múltiples fragmentos. Eso fue lo que produjo las llamativas estelas luminosas y el efecto de “lluvia de fuego” que tantos capturaron.

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A diferencia de un meteorito, que suele tener una velocidad mucho mayor y una trayectoria más recta, este tipo de reingresos ocurren a menor velocidad y suelen fragmentarse de forma más visible, generando varios puntos de luz que se apagan gradualmente.

Según las primeras informaciones, todo el material se consumió completamente durante la entrada atmosférica y no se reportaron caídas de restos en tierra.

Se trata de un tipo de evento cada vez más frecuente con los lanzamientos espaciales chinos, ya que en ocasiones las etapas superiores no se desorbitan de manera controlada.

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