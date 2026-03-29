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DURO GOLPE

Morena Rial, más complicada: enfrentará un nuevo juicio en Córdoba y piden 15 años de prisión

Morena Rial vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras una revelación en Infama (América TV). A pocos días de obtener la prisión domiciliaria, enfrenta una nueva causa en Córdoba que podría derivar en una dura condena.

29 mar 2026, 23:02
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Morena Rial enfrenta un nuevo frente que podría complicar aún más su situación judicial. Este domingo en Infama (América TV), el periodista Pablo Layus reveló que la Justicia de Córdoba decidió avanzar con una causa en su contra que ya fue elevada a juicio.

“El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa que tenía contra Facundo Ambrosioni, el papá de su primer hijo”, anunció el panelista en vivo, generando fuerte repercusión.

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Según detalló Layus, el expediente reúne varios episodios que fueron unificados por la Justicia. “Unificaron las causas, porque tenía tres: una por robo, porque la vieron entrando a un local de teléfonos celulares y llevarse siete teléfonos”, explicó, y sumó: “Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones”.

Pero ese no sería el único hecho comprometedor. “Después tiene una causa más por amenazar al papá de Facundo diciéndole ‘Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian’ en un audio de WhatsApp que quedó también registrado con la voz de ella y todo comprobado”, agregó el periodista.

En la misma línea, detalló el tercer episodio: “Y la tercera era cuando con sus amigas interceptaron a un chico que era ex de una de sus amigas y le vandalizaron el auto, le robaron la patente y eso también quedó registrado. La justicia juntó los tres casos y ahora lo eleva a juicio”.

Durante el programa también se reveló que Morena habría intentado evitar llegar a esta instancia judicial. “Ella quiso arreglar, dio un dinero y le dijeron que no. Dio otro dinero y dijeron que no, y el tribunal ahora lo elevó a juicio. ¿Qué puede pasar? Que puede recibir una condena de 10 años”, explicó Layus.

En ese contexto, la defensa de la joven estaría evaluando una nueva estrategia para intentar morigerar el impacto judicial: buscar otro juicio abreviado que le permita sostener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, el panorama es incierto y con definiciones inminentes. Según advirtieron en el ciclo, la Justicia cordobesa ya requiere su presencia. “En cualquier momento la vienen a buscar”, cerró el periodista, dejando en claro que el traslado a la vecina provincia podría concretarse en cualquier momento.

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¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la demanda que le inició Morena Rial?

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse que avanzó con una demanda judicial contra Yanina Latorre por un video difundido en redes sociales el año pasado. Lejos de esquivar el tema, la conductora recogió el guante y contestó en vivo desde su programa en El Observador.

Con su estilo frontal, Latorre apuntó directamente contra la hija de Jorge Rial y cuestionó el trasfondo del reclamo. “More Rial de mi alma, de mi vida, hermosa, corazón, andá a laburar”, disparó sin vueltas al aire.

Luego, la panelista repasó el episodio que desató la polémica. “¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas? Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”, explicó.

Lejos de bajar el tono, Latorre se hizo cargo de sus dichos y sostuvo su postura públicamente: “Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo historia la filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”.

En relación al reclamo judicial —que rondaría los 200 millones de pesos— la conductora sugirió que el contexto actual podría haber influido en la decisión de avanzar legalmente. “Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”, lanzó.

Por último, cerró con una frase contundente en la que dejó en claro que no piensa retroceder: “Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”.

Así, Yanina Latorre dejó en evidencia que no se retractará de sus dichos y que enfrentará el conflicto judicial con la misma postura que mantiene en los medios.

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