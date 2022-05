El editorial de Viviana Canosa: "El Censo 2022 es un nuevo fracaso del Gobierno"

“Ellos juegan con nosotros a la relación amo - esclavo. Ellos ordenan y nosotros obedecemos. Nos quieren pobres, burros, falopeados, sin familia, sin valores. Nos quieren con miedo, quieren que seamos esclavos del poder”. “Ellos juegan con nosotros a la relación amo - esclavo. Ellos ordenan y nosotros obedecemos. Nos quieren pobres, burros, falopeados, sin familia, sin valores. Nos quieren con miedo, quieren que seamos esclavos del poder”.

“¿Te imaginas que Larreta, con la Policía de la Ciudad hiciera lo mismo que hizo Insfrán pero con los piqueteros? Lo matan, lo destruyen por represor, por facho. Pero si lo hace Gildo no pasa nada”. “¿Te imaginas que Larreta, con la Policía de la Ciudad hiciera lo mismo que hizo Insfrán pero con los piqueteros? Lo matan, lo destruyen por represor, por facho. Pero si lo hace Gildo no pasa nada”.

“Que bronca me da que a este Gobierno le chupe un huevo el laburo de la gente. Parecería que para ellos es mala palabra trabajar, quieren que tengas planes, no trabajo”. “Que bronca me da que a este Gobierno le chupe un huevo el laburo de la gente. Parecería que para ellos es mala palabra trabajar, quieren que tengas planes, no trabajo”.

“La otra cosa que me imagino es que como quedaron millones de personas sin censar es la manera de bajar el número de este papelón. A mí lo que me preocupa es que van a hacer con esos datos. ¿Qué pasará en La Matanza? ¿Para tener más caja dirán que hay más pobres de los que hay?” “La otra cosa que me imagino es que como quedaron millones de personas sin censar es la manera de bajar el número de este papelón. A mí lo que me preocupa es que van a hacer con esos datos. ¿Qué pasará en La Matanza? ¿Para tener más caja dirán que hay más pobres de los que hay?”

“Es un gobierno que está acostumbrado a hacer fiestas clandestinas y pareciera que también censo clandestino. El censo es un nuevo fracaso de este Gobierno, se ocuparon mucho del colectivo trans. Tenemos un país incendiado y Fernández habla en lenguaje inclusivo. Le sugiero algo, cómprese una isla, arme un país trans y hable como se le cante el culo, en Argentina se habla castellano”. “Es un gobierno que está acostumbrado a hacer fiestas clandestinas y pareciera que también censo clandestino. El censo es un nuevo fracaso de este Gobierno, se ocuparon mucho del colectivo trans. Tenemos un país incendiado y Fernández habla en lenguaje inclusivo. Le sugiero algo, cómprese una isla, arme un país trans y hable como se le cante el culo, en Argentina se habla castellano”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa