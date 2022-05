Viviana Canosa sobre la oferta de Alberto Fernández para cerrar la causa por la fiesta en Olivos: "Hay una Argentina para los poderosos y otra para el pueblo"

“Es imperdonable. En un país lógico, después de lo que hizo, Alberto Fernández, no seguiría siendo presidente, pero estamos en la Argentina donde los inmorales son los poderosos”. “Es imperdonable. En un país lógico, después de lo que hizo, Alberto Fernández, no seguiría siendo presidente, pero estamos en la Argentina donde los inmorales son los poderosos”.

"Ahora lo quiere arreglar con guita. Espero que el juez Lino Mirabelli no se deje apretar por el Gobierno y haga Justicia. El presidente y la primera dama tienen que ir a juicio oral, y se tiene que transmitir en vivo para que el pueblo sepa cómo se comportaban mientras todos estábamos encerrados".

"Si Fabiola Yáñez que no trabaja y no tiene ingreso pide un crédito en un banco, que por favor nos digan que banco es así vamos todos a pedir un crédito".

"Estas imágenes de Olivos duelen, y van a doler siempre. Me imagino la indignación de todos los que no pudimos despedir a nuestros muertos al ver que el presidente quiere resolver este delito pagando una multa".

"Hay dos Argentina. Una para los poderosos y otra para el pueblo. Donde hay guita hay un kirchnerista. Los gerentes del pobrismo esclavizan a los pobres, a nadie le importa la igualdad social".

