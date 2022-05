El editorial de Viviana Canosa: "La corrupción es mucho peor que el coronavirus"

“Se afanaron el país, lo saquearon, dejaron tierra arrasada. La corrupción es mucho peor que el coronavirus. La corrupción es una pandemia con la que los argentinos convivimos hace décadas”. “Se afanaron el país, lo saquearon, dejaron tierra arrasada. La corrupción es mucho peor que el coronavirus. La corrupción es una pandemia con la que los argentinos convivimos hace décadas”.

"La corrupción logró masacres como la de Cromañón o como la de Once. La corrupción logró tres generaciones de planeros, que los pibes se vayan del país, que los chicos no sepan comprender un texto, que la cultura del trabajo desapareciera".

"Cada 10 años se hace el censo y década a década estamos peor. Entonces, me pregunto, ¿para qué carajo sirve el censo? censame esta".

"Te multan por laburar, lo loco es que el inspector que lo clausuró también estaba trabajando. De última los dos estaban transgrediendo la norma. Estamos ante un gobierno que no le gusta que la gente trabaje".

"Tenemos pobreza extrema, el 55 % de la población es pobre. La argentina se está convirtiendo en una gran villa miseria. Millones de argentinos no comen todos los días, pero el gobierno se ocupa de la ideología de género".

