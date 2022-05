Viviana Canosa se solidarizó con Franco Rinaldi y denunció una "opereta"

“Van a correr porque ustedes están acostumbrados a huir como ratas. porque no van a poder caminar por la calle. porque saquearon la argentina, porque corrompieron todo y rompieron la educación, la familia y los valores”. “Van a correr porque ustedes están acostumbrados a huir como ratas. porque no van a poder caminar por la calle. porque saquearon la argentina, porque corrompieron todo y rompieron la educación, la familia y los valores”.

“Hoy Franco Rinaldi tuvo un accidente automovilístico a la madrugada con una repartidora. En el video, como estamos viendo, Franco cruzo en verde. La que estuvo mal fue la chica de la bicicleta que se mandó. Está claro que Franco no cometió ninguna imprudencia. Mirá cómo lo cubrieron los medios oficialistas. ¡Opereta! Trataron de ensuciar a Martín Tetaz que fue al lugar porque lo llamó Rinaldi”. “Hoy Franco Rinaldi tuvo un accidente automovilístico a la madrugada con una repartidora. En el video, como estamos viendo, Franco cruzo en verde. La que estuvo mal fue la chica de la bicicleta que se mandó. Está claro que Franco no cometió ninguna imprudencia. Mirá cómo lo cubrieron los medios oficialistas. ¡Opereta! Trataron de ensuciar a Martín Tetaz que fue al lugar porque lo llamó Rinaldi”.

“Ustedes carecen de moral. No tienen autoridad para levantar el dedo, ni para juzgar nada. No tienen moral para juzgarme a mí. ¿Quiénes son?” “Ustedes carecen de moral. No tienen autoridad para levantar el dedo, ni para juzgar nada. No tienen moral para juzgarme a mí. ¿Quiénes son?”

“Este Gobierno hace mierda la educación, hace mierda a los pibes, hace mierda todo. Recordá como festejaban cuando ganaron. Van a correr. ¿Será consciente Alberto Fernández de todo el mal que nos hizo? No lo sé, para mí está drogui”. “Este Gobierno hace mierda la educación, hace mierda a los pibes, hace mierda todo. Recordá como festejaban cuando ganaron. Van a correr. ¿Será consciente Alberto Fernández de todo el mal que nos hizo? No lo sé, para mí está drogui”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa