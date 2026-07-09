Murió Ramiro Agulla, uno de los creativos y publicistas más importantes de la Argentina

Un estilo único que marcó una manera de hacer publicidad

Ramiro Agulla fue uno de los creativos que transformó para siempre la publicidad argentina. Su nombre quedó asociado a una nueva forma de comunicar, basada en el humor, la emoción y la construcción de historias capaces de convertirse en parte de la cultura popular. Durante las décadas de 1990 y 2000 lideró algunas de las campañas más recordadas del país y logró que la creatividad argentina alcanzara reconocimiento internacional.

Su gran salto llegó cuando fundó, junto con Carlos Baccetti, la agencia Agulla & Baccetti, una dupla que revolucionó la industria publicitaria. Desde esa agencia desarrollaron campañas para empresas como Telecom, YPF, Quilmes, Renault, Coca-Cola, Visa, CTI, Nike y múltiples marcas líderes del mercado, con un estilo innovador que rompía con los formatos tradicionales y apostaba por piezas cinematográficas y de fuerte impacto emocional.

Para promocionar a la empresa Telecom, creó una campaña con la consigna "la llama que llama". Para hacer un brillante juego de palabras, utilizando unas marionetas o muñecos animados como llamas ( el animal autóctono) que justamente, "llamaban" por teléfono a los lugares más inesperados con los diálogos más desopilantes.

En uno de esos spots dice: "Hola, cuartel de bomberos de Paraná?¿Sabe quien habla? Habla la llama...".Acompañado por otras llamas que se matan de risa y luego agrega al escuchar la respuesta del otro lado del teléfono: "El bombero está en llamas".

También se ocupó varias veces de un tema tan actual como el mundial de fútbol. Crearon un spot que marca la emoción de un hincha por la selección argentina, sentimiento que se trasmite de generación en generación. Para la cerveza Quilmes, el spot de llamó "gol,gol,gol, en tu cabeza hay un gol". En un momento dice: "Cuando eras chico muy muy chico te llevó tu papá y nunca más nunca más lo pudiste dejar".

Entre sus creaciones más emblemáticas sobresale "La llama que llama", la campaña realizada para Telecom que se convirtió en un fenómeno social y es considerada una de las publicidades más exitosas de la televisión argentina. También dejó avisos memorables para Quilmes y otras grandes compañías que aún hoy son recordados como clásicos de la publicidad nacional.

Su prestigio trascendió el ámbito comercial y lo llevó a convertirse en uno de los consultores políticos más buscados de América Latina. Fue el creador de la campaña "Dicen que soy aburrido", que acompañó la candidatura presidencial de Fernando de la Rúa en 1999 y es considerada una de las estrategias de comunicación política más influyentes de la historia reciente del país. Más tarde asesoró a dirigentes como Carlos Menem, Francisco de Narváez, José Manuel de la Sota, Sergio Massa y Florencio Randazzo, además de participar en campañas electorales en Chile, México y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios nacionales e internacionales, incluidos reconocimientos en los festivales publicitarios más importantes del mundo, como Cannes Lions, donde la creatividad argentina comenzó a ganar un lugar de privilegio. Su trabajo fue estudiado en universidades y escuelas de publicidad, mientras que varias de sus campañas pasaron a formar parte del patrimonio creativo de la industria.

Más allá de los premios, el mayor legado de Agulla fue haber cambiado la manera de hacer publicidad en la Argentina. Introdujo un lenguaje más cercano, emocional y cinematográfico, convencido de que las marcas debían contar historias antes que vender productos. Esa visión lo convirtió en uno de los publicistas más influyentes de la historia del país y en una referencia obligada para varias generaciones de creativos que siguieron su camino.