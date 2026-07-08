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El impactante video del momento en que un colectivo arrastró a una jubilada y la dejó tirada en la calle

La mujer sufrió heridas y tuvo que ser atendida en una clínica por los golpes. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

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Así fue el dramático momento en que una jubilada fue arrastrada por un colectivo. (Foto: captura)

Así fue el dramático momento en que una jubilada fue arrastrada por un colectivo. (Foto: captura)

Una jubilada de 74 años resultó herida tras ser arrastrada varios metros por un colectivo de la línea 218 cuando intentaba bajar en una parada de González Catán, partido de La Matanza. El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes serán utilizadas como prueba en la denuncia que prepara la familia de la víctima.

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El hecho ocurrió el jueves 2 de julio, cerca de las 11.30, en la esquina de José Esquiza y Concepción del Valle, frente a una plaza del barrio. Aunque la mujer recibió el alta médica, continúa con fuertes dolores y un profundo impacto emocional.

La víctima, identificada como María Teresa, descendía por la puerta del medio del interno 40 de la línea 218 cuando, según denunciaron sus familiares, el conductor arrancó antes de que terminara de bajar.

En ese momento, la mujer quedó enganchada de uno de los pasamanos de la puerta y fue arrastrada alrededor de tres metros sobre el asfalto hasta que perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre la calle.

Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de un comercio cercano. El video muestra con claridad cómo el colectivo continúa su marcha mientras la pasajera cae al pavimento.

El chofer siguió viaje y una mujer que esperaba el colectivo la asistió

Tras la caída, una asistente terapéutica llamada Natalia, que esperaba el colectivo en la parada, corrió a ayudar a María Teresa junto con un vecino.

Según contó Florencia, nieta de la víctima, en declaraciones a El Trece, el conductor no descendió del colectivo ni regresó para asistir a la pasajera, pese a que el centro de salud más cercano estaba ubicado a poco más de una cuadra.

"Me parece una aberración ver cómo arranca el colectivo y se va. La dejó tirada a su suerte. En ningún momento volvió para preguntar cómo estaba", expresó la joven.

Cómo se encuentra la jubilada tras el accidente

Luego del impacto, María Teresa fue trasladada a un Centro de Atención Primaria y posteriormente derivada a una clínica de la zona. Los médicos la mantuvieron 24 horas en observación y le realizaron una tomografía computada que descartó lesiones internas de gravedad, por lo que finalmente recibió el alta.

Sin embargo, su familia aseguró que continúa con fuertes dolores producto de los golpes. "Está muy adolorida, no es para menos con el tremendo golpe que se dio. Ya está en su casa, pero sigue recuperándose", explicó su nieta.

María Teresa recibió atención en un centro de salud del barrio, fue trasladada a una clínica y obtuvo el alta tras una tomografía. (Foto: captura)

María Teresa recibió atención en un centro de salud del barrio, fue trasladada a una clínica y obtuvo el alta tras una tomografía. (Foto: captura)

El fuerte impacto psicológico que sufrió la víctima

Más allá de las lesiones físicas, el accidente dejó profundas secuelas emocionales. Según relató Florencia, su abuela no quiere salir de su casa, evita hablar sobre lo ocurrido y revive la situación cada noche.

"Está muy asustada. No quiere hacer la denuncia porque tiene miedo. Sueña todas las noches con lo que pasó", contó. Los familiares sostienen que el colectivo no estaba correctamente detenido al momento del descenso y cuestionaron que nadie de la empresa de transporte se haya comunicado con ellos después del accidente.

Además, confirmaron que el video de las cámaras de seguridad y el testimonio de Natalia formarán parte de la presentación judicial.

"Viralicé el video porque hoy fue mi abuela, pero mañana puede ser otra persona", sostuvo Florencia, quien también destacó el accionar de la asistente terapéutica: "Fue una heroína. Había mucha gente alrededor y nadie hizo nada. Ella la acompañó al centro de salud, dejó su teléfono y estuvo con mi abuela en el peor momento".

La familia ya inició consultas con un abogado y anticipó que avanzará con acciones legales para determinar las responsabilidades por el hecho.

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