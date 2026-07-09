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Vuelve el frío: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en el AMBA y el resto del país

Tras una jornada con temperaturas cercanas a los 20 °C en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó el regreso del frío para el fin de semana largo. El descenso térmico llegará acompañado por mayor nubosidad y alertas en el país.

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Tras la tregua del miércoles

Tras la tregua del miércoles, vuelve el frío. (Foto: archivo)

Después de un miércoles con temperaturas cercanas a los 20 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el alivio durará poco. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el ingreso de una nueva masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas desde el jueves por la tarde, con un fin de semana largo marcado por mañanas frescas, abundante nubosidad y alertas meteorológicas en varias provincias.

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La mejora térmica registrada durante las últimas horas o "pequeña primavera" respondió al ingreso de aire cálido desde el norte, impulsado por un anticiclón ubicado sobre el sur de Brasil. Sin embargo, ese escenario comenzará a cambiar con la llegada de un frente frío que modificará nuevamente las condiciones del tiempo.

El jueves todavía será agradable, pero el cambio comenzará por la tarde

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Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico del SMN, el feriado por el Día de la Independencia tendrá un comienzo con temperaturas agradables en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Durante la mañana persistirá el viento del sector norte y noroeste, lo que permitirá que las mínimas se mantengan por encima de los 10 °C, mientras que la máxima volverá a ubicarse cerca de los 17 °C.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche el viento rotará al sudeste con el avance de un frente frío que provocará un descenso progresivo de la temperatura y un aumento de la nubosidad.

Cómo estará el tiempo el viernes, sábado y domingo

El cambio de circulación traerá nuevamente aire frío y húmedo desde el Río de la Plata. Entre el viernes y el sábado, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas volverán a ubicarse en valores típicos del invierno.

Para el sábado, el SMN prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 6 °C y 13 °C.

Aunque existe una baja probabilidad de lloviznas aisladas entre el viernes por la noche y el sábado, los principales modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan lluvias importantes sobre el AMBA.

La mejora comenzará durante el domingo con el ingreso de aire más seco, aunque el frío continuará durante el inicio de la próxima semana.

Alertas meteorológicas en cinco provincias

Mientras el centro del país experimentará un descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por distintos fenómenos para varias provincias.

Jueves

  • Alerta amarilla por nevadas en el centro-sur de Río Negro, el sur de Neuquén y el oeste de Mendoza.
  • Alerta amarilla por viento en sectores cordilleranos de San Juan.

Viernes

  • Alerta amarilla por lluvias en amplias zonas de Río Negro y Neuquén.
  • Alerta naranja por lluvias en el noroeste neuquino, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes.
  • Alerta amarilla y naranja por nevadas en distintas áreas cordilleranas de Mendoza.
  • Alerta amarilla por viento para sectores de San Juan y La Rioja.
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