Vuelve el frío: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en el AMBA y el resto del país

Sin embargo, hacia la tarde y la noche el viento rotará al sudeste con el avance de un frente frío que provocará un descenso progresivo de la temperatura y un aumento de la nubosidad.

Cómo estará el tiempo el viernes, sábado y domingo

El cambio de circulación traerá nuevamente aire frío y húmedo desde el Río de la Plata. Entre el viernes y el sábado, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas volverán a ubicarse en valores típicos del invierno.

Para el sábado, el SMN prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 6 °C y 13 °C.

Aunque existe una baja probabilidad de lloviznas aisladas entre el viernes por la noche y el sábado, los principales modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan lluvias importantes sobre el AMBA.

La mejora comenzará durante el domingo con el ingreso de aire más seco, aunque el frío continuará durante el inicio de la próxima semana.

Alertas meteorológicas en cinco provincias

Mientras el centro del país experimentará un descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por distintos fenómenos para varias provincias.

Jueves

Alerta amarilla por nevadas en el centro-sur de Río Negro , el sur de Neuquén y el oeste de Mendoza .

en el centro-sur de , el sur de y el oeste de . Alerta amarilla por viento en sectores cordilleranos de San Juan.

Viernes