Vuelve el frío: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en el AMBA y el resto del país

Sin embargo, hacia la tarde y la noche el viento rotará al sudeste con el avance de un frente frío que provocará un descenso progresivo de la temperatura y un aumento de la nubosidad.
Cómo estará el tiempo el viernes, sábado y domingo
El cambio de circulación traerá nuevamente aire frío y húmedo desde el Río de la Plata. Entre el viernes y el sábado, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas volverán a ubicarse en valores típicos del invierno.
Para el sábado, el SMN prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 6 °C y 13 °C.
Aunque existe una baja probabilidad de lloviznas aisladas entre el viernes por la noche y el sábado, los principales modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan lluvias importantes sobre el AMBA.
La mejora comenzará durante el domingo con el ingreso de aire más seco, aunque el frío continuará durante el inicio de la próxima semana.
Alertas meteorológicas en cinco provincias
Mientras el centro del país experimentará un descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por distintos fenómenos para varias provincias.
Jueves
- Alerta amarilla por nevadas en el centro-sur de Río Negro, el sur de Neuquén y el oeste de Mendoza.
- Alerta amarilla por viento en sectores cordilleranos de San Juan.
Viernes
- Alerta amarilla por lluvias en amplias zonas de Río Negro y Neuquén.
- Alerta naranja por lluvias en el noroeste neuquino, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes.
- Alerta amarilla y naranja por nevadas en distintas áreas cordilleranas de Mendoza.
- Alerta amarilla por viento para sectores de San Juan y La Rioja.