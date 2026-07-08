El Recoleta inaugura nuevas exposiciones con un homenaje a Roberto Arlt

En la sala 5, “Plástica escatológica”, de Martín Farnholc Halley, combina pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la cultura pop. En la sala 6, la exhibición colectiva “Calabxzxs & Dragxnes” transforma el espacio en una partida de juego de rol. Por su parte, Eugenia Bekeris presenta, en la sala 13, “Ofrenda”, una serie de dibujos sobre la naturaleza. Por último, Patricia Fente exhibe “El camino de la espesura” en la sala 14.