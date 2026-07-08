El Recoleta inaugura nuevas exposiciones con un homenaje a Roberto Arlt

El Centro Cultural Recoleta inauguró cinco nuevas exposiciones y propone un homenaje a la primera novela de Roberto Arlt a un siglo de su publicación.
El Centro Cultural propone un homenaje a la primera novela del escritor, "El juguete rabioso", donde se podrá ver una edición de 1926, junto a obras de artistas plásticos e ilustradores.
El Centro Cultural Recoleta inauguró cinco nuevas exposiciones y propone un homenaje a Roberto Arlt (Foto: Linda Buenos Aires).
El Centro Cultural Recoleta inauguró cinco nuevas exposiciones y propone un homenaje a la primera novela de Roberto Arlt a un siglo de su publicación.
Las salas 2 y 3 nos invitan a conocer “El juguete rabioso: 100 años”, la primera novela de Roberto Arlt. Allí podremos ver una primera edición de 1926, junto a obras de artistas plásticos e ilustradores, tapas históricas y la icónica máquina de escribir citada por el autor.
En la sala 5, “Plástica escatológica”, de Martín Farnholc Halley, combina pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la cultura pop. En la sala 6, la exhibición colectiva “Calabxzxs & Dragxnes” transforma el espacio en una partida de juego de rol. Por su parte, Eugenia Bekeris presenta, en la sala 13, “Ofrenda”, una serie de dibujos sobre la naturaleza. Por último, Patricia Fente exhibe “El camino de la espesura” en la sala 14.