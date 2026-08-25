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Martín Cirio abrió la polémica en medio del debut de Popstars: "Hay una chorra y..."

Martín Cirio habló en exclusiva con Primicias Ya durante el debut de Popstars y sembró una fuerte polémica al revelar un dato inesperado sobre una de las participantes en el comienzo de la competencia de canto.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 25 ago 2026, 16:15
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Martín Cirio abrió la polémica en medio del debut de Popstars: Hay una chorra y...

Martín Cirio abrió la polémica en medio del debut de Popstars: "Hay una chorra y..."

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Martín Cirio llegó a Popstars (Telefe) como el particular “coach espiritual” de las participantes y, fiel a su estilo, no tardó en generar polémica. En diálogo con Primicias Ya el streamer habló sobre su entusiasmo por esta nueva etapa y recordó que él mismo había participado del casting en 2001, aunque finalmente no había quedado seleccionado.

Participé en 2001, pero no me quedé. No existía el autotune ”, recordó con humor. Ahora, 25 años después, regresó al reality desde un lugar completamente diferente y aseguró estar atravesando uno de sus mejores momentos, con nuevos proyectos musicales y una presentación planificada para noviembre en el estadio de Huracán.

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Pero más allá de su propia revancha, Cirio puso el foco en lo que ocurre detrás de escena con las participantes. El streamer contó que interactuó mucho con las jóvenes durante el proceso y reveló que hubo situaciones que lo sorprendieron. “Hay una chorra ”, lanzó sin filtro, despertando inmediatamente la curiosidad sobre quién es la participante a la que hacía referencia.

Además, habló de la fuerte carga emocional que atraviesan las concursantes que quedan afuera del programa. “Hay mucha emoción, chicas que no quedan, re triste ”, explicó Cirio, dejando en claro que su rol no se limitará al entretenimiento y que también será testigo de los momentos más sensibles del casting.

Muy piola ella, muy entregada a la nota. Le pregunté si había algún tema del que no quería hablar y me dijo que no. Contestó todo”, dijo al ser consultado por la entrevista que le realizó a Lali Espósito el domingo por la noche en su canal de stream y en medio del conflicto con Marcelo Polino.

En ese contexto, su misteriosa referencia a “la chorra” abrió una nueva incógnita dentro de Popstars y dejó a todos atentos a la identidad de la participante señalada.

Cómo fue el debut de Nico Vázquez en Popstars

Popstars volvió a Telefe con Nico Vázquez como conductor y una primera emisión cargada de emoción, talento y nervios. El histórico reality de canto regresó a la pantalla más de dos décadas después de su primera edición, aquella que dio origen a fenómenos musicales como Bandana y Mambrú.

En esta nueva versión, decenas de jóvenes se enfrentaron al casting con el objetivo de conseguir un lugar en el grupo que busca formar el programa. La convocatoria presencial se realizó en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, donde las aspirantes tuvieron que demostrar sus condiciones frente al equipo del certamen.

El proceso cuenta con especialistas en distintas áreas: Analía González está a cargo de la coreografía, Vir Módica trabaja como coach vocal, Fer López Rossi se ocupa de la producción musical y Martín Cirio acompaña a las participantes desde su rol de coach espiritual.

La evaluación quedó en manos de Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos “Charlie” García, quienes tuvieron la difícil tarea de seleccionar a las jóvenes que continúan en competencia. Sobre el cierre del debut, Nico Vázquez anunció quiénes lograron superar esta primera instancia y dieron así el primer paso hacia la formación del nuevo grupo pop.

     

 

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