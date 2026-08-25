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Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

La mesa política decidió medidas que anunciará el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles en conferencia de prensa. El anuncio coincidirá con el tratamiento en la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma de la carta orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Caputo anunciará medidas económicas en una conferencia este miércoles. (Foto: archivo).

Caputo anunciará medidas económicas en una conferencia este miércoles. (Foto: archivo).

El Gobierno con Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, decidió convocar a una conferencia de prensa este miércoles en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncie medidas económicas. El anuncio tendrá lugar en medio de la problemática que atraviesan las familias argentinas por el endeudamiento y coincidirá con el tratamiento en la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma de la carta orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

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El ministro de Economía, Luis Caputo asegura que está funciconando el plan de estabilización y relativizó una eventual suba de la inflación de julio. Foto: Archivo.

La expectativa es que los anuncios estén relacionados con la regulación de la información sobre los gastos y tasas de interés que cobran los bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales al ofrecer y otorgar créditos personales.

La decisión la tomó la mesa política en una nueva reunión de trabajo este martes que se extendió por más de dos horas y media -de 13 a 15.30- en el despacho del jefe de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada, en la que se repasó la agenda legislativa y distintos temas de gestión.

La mesa política debatió nuevas medidas económicas y la estrategia del oficialismo para la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. (Foto: Archivo)

La mesa política debatió nuevas medidas económicas y la estrategia del oficialismo para la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. (Foto: Archivo)

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Sin foto oficial del encuentro, en medio de versiones de cambios en el área de comunicación y tras la ratificación del asesor presidencial, Santiago Caputo como miembro de la mesa política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue invitada por primera vez al encuentro para debatir sobre temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES.

Según informaron fuentes de la Casa de Gobierno, en la reunión "se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso" y dados a conocer próximamente.

En la agenda estuvo la estrategia oficialista que el presidente Javier Milei llevaría esta misma tarde al encuentro con legisladores de LLA en la Casa Rosada, para defender los proyectos de reformas del Banco Central y de Inocencia Fiscal II. El Gobierno espera conseguir la media sanción de ambas leyes en la sesión convocada para las 12 de este miércoles en la Cámara de Diputados.

En medio de las negociaciones con aliados, el plenario de la sesión fue ampliado con dos proyectos que eran reclamados por el PRO: la "Ley Joaquín”, obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas y el programa nacional de Concientización y Prevención para espacios deportivos seguros. Se trata de dos gestos del oficialismo para conseguir apoyos de los aliados a las reformas que impulsa el Gobierno.

También se repasó la agenda del Senado, que este jueves 27 de agosto, tratará los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

La visita del Papa León XIV y los preparativos para recibirlo también formaron parte de la reunión, según revelaron desde el Gobierno nacional: "Se realizó una actualización sobre las primeras reuniones que el Gobierno nacional mantiene con representantes del Episcopado en el marco de la visita del Papa a la Argentina", resumieron fuentes del Ejecutivo a A24.com.

La conferencia de Caputo

Finalmente, tras la reunión se informó que este miércoles por la mañana el ministro de Economía, "Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa, en la que anunciará medidas económicas".

El tema surgió en la reunión de gabinete encabezada este lunes por Javier Milei, la primera que lidera en 45 días, tras su regreso a la Casa Rosada.

Según registros del Banco Central, la morosidad fue en junio de 12,8% para las familias, igual al dato de mayo, pero con una disminución en las tarjetas y aumentó en préstamos personales y prendarios.

Los ministros repasaron los pasos adoptados, como la refinanciación a 10 años del Banco Nación con una tasa del 31% anual para clientes (inferior al 64% de los préstamos personales).

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Anuncio económico: Luis Caputo anunciará medidas este miércoles, posiblemente ligadas al endeudamiento.
  • Reunión de gabinete: Analizaron agenda legislativa, proyectos educativos y reformas económicas.
  • Temas de gestión: Se discutieron reformas del Banco Central, Impuesto a las Ganancias y la visita papal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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