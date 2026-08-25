Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

Sin foto oficial del encuentro, en medio de versiones de cambios en el área de comunicación y tras la ratificación del asesor presidencial, Santiago Caputo como miembro de la mesa política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue invitada por primera vez al encuentro para debatir sobre temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES.

Según informaron fuentes de la Casa de Gobierno, en la reunión "se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso" y dados a conocer próximamente.

En la agenda estuvo la estrategia oficialista que el presidente Javier Milei llevaría esta misma tarde al encuentro con legisladores de LLA en la Casa Rosada, para defender los proyectos de reformas del Banco Central y de Inocencia Fiscal II. El Gobierno espera conseguir la media sanción de ambas leyes en la sesión convocada para las 12 de este miércoles en la Cámara de Diputados.

En medio de las negociaciones con aliados, el plenario de la sesión fue ampliado con dos proyectos que eran reclamados por el PRO: la "Ley Joaquín”, obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas y el programa nacional de Concientización y Prevención para espacios deportivos seguros. Se trata de dos gestos del oficialismo para conseguir apoyos de los aliados a las reformas que impulsa el Gobierno.

También se repasó la agenda del Senado, que este jueves 27 de agosto, tratará los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

La visita del Papa León XIV y los preparativos para recibirlo también formaron parte de la reunión, según revelaron desde el Gobierno nacional: "Se realizó una actualización sobre las primeras reuniones que el Gobierno nacional mantiene con representantes del Episcopado en el marco de la visita del Papa a la Argentina", resumieron fuentes del Ejecutivo a A24.com.

La conferencia de Caputo

Finalmente, tras la reunión se informó que este miércoles por la mañana el ministro de Economía, "Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa, en la que anunciará medidas económicas".

El tema surgió en la reunión de gabinete encabezada este lunes por Javier Milei, la primera que lidera en 45 días, tras su regreso a la Casa Rosada.

Según registros del Banco Central, la morosidad fue en junio de 12,8% para las familias, igual al dato de mayo, pero con una disminución en las tarjetas y aumentó en préstamos personales y prendarios.

Los ministros repasaron los pasos adoptados, como la refinanciación a 10 años del Banco Nación con una tasa del 31% anual para clientes (inferior al 64% de los préstamos personales).