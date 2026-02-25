Video viral: una pareja retiró un pingüino del mar para tomarse fotos y generó indignación

Un video grabado en la playa de Monte Hermoso generó fuerte repudio en redes sociales al mostrar a una pareja que extrajo a un pingüino del agua y lo trasladó hasta la orilla, manipulándolo delante de otros veraneantes.
Un video se viralizo rápidamente, luego de que una joven compartió el hecho en las redes sociales, con un amplio descargo de indignación.
Las imágenes fueron difundidas en Facebook por una vecina de la ciudad, quien cuestionó con dureza la actitud de los protagonistas. “¿Podemos hablar de la gente ignorante que saca a los animales de su hábitat natural?”, escribió, junto al registro que rápidamente se viralizó.
En el video se observa cómo el ave, visiblemente desorientada, intenta regresar al mar mientras varias personas miran la escena sin intervenir.
La publicación desató una ola de críticas, con pedidos de denuncia y reclamos de mayor conciencia sobre el cuidado de la fauna silvestre.
Ante la repercusión, el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino intervino para explicar que estos animales corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. La institución subrayó que no debe interferirse con el comportamiento natural de los pingüinos, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos, ni mojarlos.
Además, indicó que es importante mantener alejados a los perros, ya que pueden lastimar a los animales o transmitirles enfermedades. El número de contacto del museo, 02921-482601, permanece disponible para canalizar consultas o reportar situaciones similares.
Desde el museo, remarcaron que “el desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, y advirtieron sobre el impacto negativo que estas intervenciones pueden tener, tanto para el animal como para el equilibrio del ecosistema. Ante la aparición de pingüinos u otros animales marinos en la costa, la consigna es no molestarlos ni intentar devolverlos al mar, sino notificar a las autoridades competentes.