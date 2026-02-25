Video viral: una pareja retiró un pingüino del mar para tomarse fotos y generó indignación

La explicación de Museo de Ciencias Naturales

Ante la repercusión, el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino intervino para explicar que estos animales corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. La institución subrayó que no debe interferirse con el comportamiento natural de los pingüinos, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos, ni mojarlos.

Además, indicó que es importante mantener alejados a los perros, ya que pueden lastimar a los animales o transmitirles enfermedades. El número de contacto del museo, 02921-482601, permanece disponible para canalizar consultas o reportar situaciones similares.

Desde el museo, remarcaron que “el desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, y advirtieron sobre el impacto negativo que estas intervenciones pueden tener, tanto para el animal como para el equilibrio del ecosistema. Ante la aparición de pingüinos u otros animales marinos en la costa, la consigna es no molestarlos ni intentar devolverlos al mar, sino notificar a las autoridades competentes.