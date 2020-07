Selección Argentina de fútbol femenino: ¿ganan igual que los hombres?

Según datos publicados por la AFA, estos son los sueldos de las jugadoras de la selección argentina de fútbol femenino.

Hace poco menos de un año, la AFA profesionalizó el fútbol femenino. Esto generó que las jugadoras de la selección argentina del fútbol femenino puedan acceder a un sueldo y dedicarse el 100% de su tiempo a la preparación física y táctica para los partidos como ocurre en el caso de los jugadores masculinos.

Desde el año pasado y luego de jugarse el Mundial de Francia de 2019 el fútbol femenino se enfrentó a un gran crecimiento en cuanto a la visualización. Esto generó como consecuencia directa que algunas de las jugadoras de la selección argentina de fútbol femenino firmen contratos con marcas deportivas a cambio de productos y publicidad.

Contratos publicitarios

Para que una jugadora pueda firmar un contrato con alguna marca de primera línea debe contar no sólo con presencia en la selección argentina sino también, con gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. Al momento de convocar a una deportista, la marca evalúa el alcance de la figura en las redes y su nivel de popularidad para efectuar el canje de los productos. Y que, al mismo tiempo, sus seguidores puedan convertirse en potenciales compradores.

"Tengo un contrato hasta junio con una marca deportiva por la que me dieron $150.000 pesos. No me dan plata. Rexona sí me dio plata y productos. También hice una campaña publicitaria para una marca de repelentes de mosquitos por la que cobré cerca de $25.000 pesos", detalló Milagros Menéndez, jugadora de Racing y la selección argentina.

Tomando en cuenta estas cifras, el fútbol muestra una amplia diferencia de caché entre hombre y mujeres en cuanto a los ingresos generados por publicidades: las mujeres cobran montos 85% inferiores a los hombres.

El motivo por el cual se justifica, hasta el momento, la diferencia de cobro es debido a la visibilidad y el alcance que tiene cada figura, es decir que cuanto más importante sea la persona en el mercado podrá negociar mejores condiciones de contrato.

Guillermo Ricaldoni, director de We Are Sports y autor del libro La pasión deportiva del nuevo marketing, aseguró a La Nación que "el fútbol profesional femenino en la Argentina es muy nuevo y como toda cosa novedosa necesita tener un tiempo de consolidación". Agregó también que "Las marcas, de a poco, van a ver a las deportistas como referentes o líderes de opinión y, a partir de eso, van a ir viendo su imagen y cómo se desempeñan dentro y fuera de la cancha".

Los sueldos

En la actualidad según datos publicados por la AFA el sueldo de una jugadora femenina en el fútbol de primera división ronda desde los $20.000 a $30.000 pesos mensuales. En comparación a los hombres, esta cifra es la que cobra un jugador de la Primera B Nacional.

"Nuestro sueldo es de $17.815 netos. Ahí tenes la primera discriminación por género. En el club hay nueve contratos", informó a La Nación Flor Sánchez, jugadora de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Las jugadoras del equipo de Racing cuentan con una remuneración que oscila entre $25.000 y $30.000 y sólo 14 miembros del equipo cuentan con un contrato. El resto de las chicas reciben un viático de $2500. Por el contrario de los caso mil jugadores masculinos que componen la liga profesional cuentan con un ingreso promedio de $80.000 pesos mensuales. Y, hay contratos que abarcan medio millones de pesos o más por mes. Como puede verse la diferencia entre los sueldos femeninos y masculinos es abismal. Muchas jugadoras cuentan con otro trabajo e ingresos extras para poder subsistir.

Este no es un fenómeno que ocurre sólo en Argentina. Un informe realizado por la Asociación de Fútbol Femenino revela que el sueldo promedio de las jugadoras españolas es de 17.000 euros anuales. Al presente solicitan que la cifra por lo menos se aumente a 20 mil euros por año. Mientras que, en el caso de los hombres, un jugador de primera división ingresa cobrando 155 mil euros. Una vez más, la brecha se agranda fuera de la cancha.

Acuerdos

En marzo del año pasado Claudio Tapia presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó un acuerdo en conjunto a Sergio Marchi, titular del sindicato de futbolistas que incorporó al fútbol femenino en la categoría profesional. Después de Colombia, Argentina es el segundo país de Latinoamérica en dar este paso.

Otro de los puntos importantes del contrato es que obliga a los 16 clubes a contar con al menos 8 jugadoras asalariadas por equipo. Para ello, la AFA aportará 120.000 pesos mensuales a cada institución.

“Estas son las bases, el inicio. Tiene un enorme potencial. Es una estación de un largo recorrido, es como subir y bajar la montaña rusa todos los días” informó Sergio Marchi en el evento