El aporte de la soja será menor este año: u$s 14.400 millones al PBI y u$s 6.200 millones al fisco

La cosecha de soja aportará u$s 14.415 millones al PBI

La cadena de la soja tendrá un aporte a la economía de u$s 14.415 millones durante este año, unos u$s 1.512 millones menos que la campaña pasada.

La caída del 10% de la cosecha hará también mermar el nivel de las exportaciones y el aporte al fisco.

Contribución de la cadena de la soja

La cadena tendrá exportaciones este año por u$s 16.927 millones, unos u$s 1.801 millones menos que el período anterior, y una recaudación por parte del Estado que se espera por u$s .6188 millones, una contracción de u$s 1.022 millones.

Los datos se desprenden de un informe presentado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), que precisó que se destinaron 17,4 millones de hectáreas a la siembra de la oleaginosa, un 7% por debajo al promedio de los últimos cinco años.

Rendimientos de la soja

En total, se produjeron unas 49,6 millones de toneladas, con un rinde promedio nacional de 29,4 qq/Ha (12,2% inferior a la campaña 2018/19).

De esa producción, se estima que se destinarán a la exportación en grano unos 8,5 millones de toneladas y unas 41 millones a la molienda. La entidad resalta que al 27/5 se llevan vendidas el 48% de lo producido y que restan por vender unas 25 millones de toneladas