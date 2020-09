El precio del trigo subió en Chicago pero cayeron la soja y el maíz

El trigo avanzó US$ 1,19 en Chicago

La cotización del trigo aumentó hoy en el mercado de Chicago, mientras que la soja y el maíz cerraron con bajas en sus precios.

Según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el trigo ascendió US$ 1,19 y cerró a US$ 205,03 la tonelada, debido a las compras efectuadas por el principal importador a nivel mundial, Egipto.

En tanto, el contrato de noviembre de la soja cayó US$ 1,01 hasta los US$ 374,69 la tonelada, mientras que el de enero retrocedió US$ 1,10 para ubicarse en US$ 376,44 la tonelada.

"Los fundamentos de la merma habrían sido consecuencia de la presión ejercida por el inicio de la cosecha de la oleaginosa en Estados Unidos", explicó la BCR.

La harina, por su parte, presentó una suba de 1,16% (US$ 4,30) hasta los US$ 371,80 la tonelada, mientras que el aceite se retrajo 1,75% (US$ 13,23) para concluir la jornada a US$ 742,28 la tonelada.

En el caso del maíz, el cereal disminuyó US$ 0,20 y se ubicó en US$ 145,37 la tonelada, como consecuencia de la presión negativa que genera el inicio de la cosecha de los granos amarillos en Estados Unidos y a los pronósticos que mantienen las estimaciones de clima beneficioso para las labores de recolección, destacó la entidad.