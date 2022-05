Cristina apuntó contra el tractorazo porteño: su frase sobre el reparto de constituciones en Plaza de Mayo

Y ahondó en su mensaje hacia los productores agropecuarios: “Se desreguló la cuenta capital (una vez comenzada la Presidencia de Mauricio Macri), había libertad para entrar y salir, se eliminaron los derechos de exportación, que dicho sea de paso, una pequeña digresión porque vi a mucha gente el otro día repartiendo la Constitución: sería bueno que además de repartirla, la leyeran. Porque ayuda un montón”.

Tractorazo a plaza de mayo 2.jpeg El tractorazo de los productores a Plaza de Mayo contó con el reparto de 10.000 ejemplares de la Constitución.

La vicepresidenta y figura central del kirchnerismo se explayó sobre los contenidos del artículo 4 de la Constitución. “Es el que nadie modificó ni nadie va a modificar porque es la parte pétrea de la CN, los ingresos del Estado Nacional, ¿cómo se conforman?”, se preguntó.

“Derechos de exportación y derechos de importación, rentas provenientes de la venta o los alquileres de los inmuebles de la Nación, y las rentas del correo. Y además: todas aquellas contribuciones que equitativa y legalmente se establezcan desde el Congreso, porque separa todo lo que es impuestos y tributos. Eso es (Juan Bautista) Alberdi”, expuso.

"Y les digo algo, que seguramente me valdrá algunas críticas: si alguien me diera a elegir con qué CN me quedo, más allá de quedarme con la Constitución peronista, que igual no me van a dejar y no voy a tener quórum, me quedo con la CN de Alberdi. No lo dudo. Miren las coincidencias que tenemos con algunos sectores. Vamos por esa Constitución. ¿Qué les parece?", expresó.

Tractorazo 04.png Imágenes del tractorazo al que apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tractorazo a Plaza de Mayo

El pasado 23 de abril los productores agropecuarios, sin el apoyo de la Mesa de Enlace, algo que detalló A24.com Agro sobre los cortocircuitos entre ambos sectores del agro, “coparon” la Plaza de Mayo en compañía de un importante núcleo de manifestantes que se acercaron al centro porteño para adherirse a los reclamos del campo.

Entre ellos se sumaron algunas figuras de la oposición.

Pero además desde Campo + Ciudad, la organización que se cargó al hombro el armado de la movilización le acercaron un petitorio a las autoridades en la Casa Rosada, que leyeron ante el público. “Traemos una proclama sencilla: No estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan”, fue una de las frases del duro documento que entregaron en reclamo a las políticas del Gobierno para con el campo. “Anímense a pensar un país con menos impuestos, gasten menos”, expusieron.

“Quienes vivimos de nuestra producción tenemos algo que decir: no hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones, padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor”, precisaron.

Y sumaron que “la receta del socialismo (y su muleto el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado”.

En la marcha los productores entregaron unas 10.000 Constituciones nacionales que imprimieron para la ocasión, y que se agotaron antes de que los tractores hicieran su ingreso a la Plaza de Mayo.