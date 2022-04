El "tractorazo" abrió las aguas en el campo: fuego cruzado entre los organizadores y la Mesa de Enlace

El resto del recorrido en sentido hacia el centro porteño será por la Avenida del Libertador. Luego tomarán por 9 de Julio y llegarán a las puertas de la Casa Rosada desde la avenida Diagonal Norte aproximadamente a las 15 horas.

tractorazo en plaza de mayo.jpg

Mesa de Enlace: ¿una adhesión a medias?

“Creemos que no es el momento adecuado ni la herramienta. Consideramos que las que estamos llevando a cabo desde la Mesa de Enlace con las reuniones con los legisladores y gobernadores son las que hay que seguir trabajando para que los reclamos se transformen en leyes”, remarcó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en diálogo con FM Led.

Para el entrerriano la protesta “no va a cambiar la situación”. Y aseguró: “es más, molestás a una comunidad como la de Buenos Aires donde la gente está cansada de las protestas. Obviamente que los autoconvocados tienen derecho a realizar la acción que quieran, pero desde las entidades consideramos que las herramientas pasan por otro lado en estas circunstancias”.

“Los cambios se hacen en las legislaturas, con leyes. Y el Gobierno se va a tener que encuadrar. Eso es paso a paso, obvio que no es de resultados inmediatos, pero una movilización tampoco”, entendió Chemes.

Su voz no es la única dentro de la Mesa de Enlace que no avala la modalidad ni el momento. El Consejo de Dirección de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) votó unánimemente no participar, más allá de darle libertad de acción a cualquiera de sus afiliados a sumarse a la marcha, con la cual sí coinciden en las motivaciones. El propio titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, remarcó ante FM Génesis que “no saben cuál es la estrategia para el día después”.

“La única responsable del tema inflacionario es la política, no solo el Gobierno nacional, porque esto lleva 30 o 40 años. La oposición no se puede hacer la distraída, todo está vinculado”, indicó el mendocino.

Mesa de Enlace Corrientes.jpeg La Mesa de Enlace recibió críticas de parte de los productores que organizan el tractorazo.

En Federación Agraria el mensaje va en la misma sintonía. Y si bien su presidente, Carlos Achetoni, no salió a dar declaraciones en público al respecto, desde la entidad aseguraron que también creen que “el camino es institucional” y leen la inconveniencia de marchar en este momento. La idea es seguir avanzando con el diálogo con las fuerzas políticas en el Congreso.

“Es un poco inmanejable”, dijeron en off a este medio ante la consulta. “No tienen un referente ni una institucionalidad, y quedás a merced de quedar pegado a algo que tal vez no compartís”, graficaron sobre la metodología del acto del 23.

La respuesta: “Las bases pasaron por arriba a la Mesa de Enlace”

Desde la organización salieron a aclarar que no habrá oradores en el acto, pero que sí se le entregará un petitorio al Gobierno en las puertas de la Casa Rosada. Y además aprovecharon la oportunidad para manifestar su descontento con la posición tomada por los principales dirigentes del campo.

“Todos los días estamos haciendo algo para la marcha. Y lamentamos que la Mesa de Enlace no esté participando. Creemos que hace rato es el momento, pero ellos dicen que no, que eran las Elecciones, etc, etc. Y ahora hay motivos sobrados para el reclamo: no hay gasoil, hay cepo cambiario, y además somos ciudadanos, y nos tienen que escuchar como tal”, sostuvo Walter Malfatto, productor agropecuario de Bragado, en el centro de Buenos Aires.

Malfatto además está enrolado en Federación Agraria en su zona, pero asegura no compartir la decisión tomada por la cúpula dirigencial. “Estamos aportando cualquier cantidad de plata y todavía nos miran como si fuéramos los malos de la película. Eso es lo que hay que demostrarles. Y a la Mesa de Enlace no sé qué le pasa, las bases la pasó por encima y quedó desdibujada”, opinó ante el llamado de A24.com Agro.

San Nicolas - consignas.jpg Los productores que organizan el tractorazo son los mismos que encabezaron el #9JSanNicolás.

Y vaticinó: “El tractorazo va a ser un éxito. ¿A quién van a representar después de la marcha? Quieren escuchar a Domínguez, escuchan a Feletti, y no escuchan al productor que todos los días les dicen ‘muchachos nos estamos fundiendo, no podemos seguir más’. Hay que hacer algo urgente y ‘pararse de manos’ ante el Gobierno”.

De todos modos, pese al tono de las declaraciones para con la conducción de las entidades, entre los productores autoconvocados y los 4 dirigentes de la Mesa de Enlace el trato es fluido y hasta de afecto con muchos de los organizadores. La principal diferencia es la fecha, y en la Mesa de Enlace piensan que la manera de abordar el conflicto debería ser algo “superador” a lo que puede representar una marcha en las calles de Buenos Aires.

“Es un reclamo genuino, no al voleo, y con una sequía tremenda como la que hubo miles de productores van a quedar sin saber cómo continuar en la actividad y las entidades no pueden mirar para otro lado. Ojalá revean la decisión y estén presentes, levanten el pulgar y acompañen”, sintetizó Iván Castellaro, uno de los productores organizadores.

Otro de los que estarán será Raúl Víctores, productor y dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro. “Las rurales de base estamos adhiriendo porque creemos que el momento es dificilísimo. Lo que haga la Mesa de Enlace nos preocupa mucho. Yo no la critico, ellos sabrán el motivo. Tenemos una gran responsabilidad y queremos evitar que la única salida de este país sea Ezeiza, queremos cambiar una realidad que nos aflige. Creemos que hay que acompañar y decir que hasta acá hemos llegado”, sostuvo Víctores.

Incluso las esperanzas de que la Mesa de Enlace encabece el tractorazo no están perdidas. “Se han precipitado a tomar una postura. Se puede entender que al no ser ellos los organizadores puedan desconfiar, pero siempre están a tiempo de sumarse”, concluyó Ariel Plá, productor agropecuario de Córdoba.